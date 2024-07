House of the Dragon saison 2 : la fin de la série spoilée dans Game of Thrones ?

La fin d’House of the Dragon et la mort d’un personnage majeur de la série de Ryan Condal ont en fait été spoilées dès la saison 3 de Game of Thrones (ATTENTION SPOILERS !!!).

En sa qualité de prequel de Game of Thrones, House of the Dragon a tout le loisir de disséminer des indices et des références à la série culte, comme ce gros clin d’œil à Daenerys dans l’épisode 3 de la saison 2 d’House of the Dragon. On peut également entendre les noms de grandes familles de GoT, les Stark, les Lannister, les Baratheon, ce qui peut prêter à sourire (ou à pleurer, ça dépend des personnages) quand on connait le destin qui attend leurs descendances.

Mais ce qui marche dans un sens ne fonctionne pas forcément dans l’autre. En effet, la Danse des Dragons (le nom donné aux évènements d’House of the Dragon) est une part importante de l’histoire de Westeros dans Game of Thrones, ce qui explique pourquoi certains protagonistes peuvent l’évoquer dans la série de David Benioff et D. B. Weiss. Mais malheureusement pour les fans qui n’ont pas lu les livres de George R. R. Martin, ces déclarations peuvent rapidement se transformer en spoilers. D’ailleurs, un des épisodes de GoT aurait carrément révélé la fin d’House of the Dragon et la mort de l’un des personnages les plus centraux de la famille Targaryen.

House of the Game of Thrones

Comme l’a relevé le média Collider, ce spoiler arriverait durant l’épisode 4 de la saison 3, lorsque Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) parle de la Danse des Dragons avec Margaery Tyrell (Natalie Dormer) dans le Grand Septuaire, pendant les préparatifs de leur mariage. Le jeune homme lui montre alors les restes de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), qui sont conservés dans le Septuaire, et lui décrit la mort horrible de la princesse. Il explique qu’elle a été poignardée par son demi-frère Aegon II (Tom Glynn-Carney), puis donnée en pâtures au dragon du roi, Feux-du-Soleyl.

Selon Feu et Sang, le roman qu’adapte House of the Dragon, la mort de Rhaenyra se déroulerait après que les camps vert et noir aient subi d’énormes pertes et que la princesse ait été obligée de fuir vers Peyredragon. Elle y est finalement capturée par Aegon, puis Feux-du-Soleyl la dévore en six bouchées, ne laissant qu’un tibia qui deviendra la relique que montre Joffrey dans le Grand Septuaire. Cette révélation nous prouve également qu’Aegon et son dragon ne succomberont pas aux blessures reçues durant la bataille de Repos-des-Freux.

Bon… Bah tu vas pas passer un super moment

Si on savait que cette histoire allait mal finir, il peut être un peu frustrant que Game of Thrones ait révélé si précisément la mort d’un personnage majeur comme Rhaenyra. Mais bon, la saison 3 étant sortie en 2013, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Pour revenir à House of the Dragon, l’épisode 6 de la deuxième saison débarquera sur Max le lundi 22 juillet.