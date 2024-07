House of the Dragon saison 2 : avez-vous vu ce gros clin d’œil à Daenerys dans l’épisode 3 ?

L’épisode 3 de la saison 2 d’House of the Dragon contient le plus gros clin d’œil de la série à Game of Thrones et au personnage de Daenerys.

Depuis mi-juin, les fans de l’univers de George R.R. Martin sont aux aguets à chaque diffusion d’un nouvel épisode de la saison 2 d’House of the Dragon, et ils ont bien raison. On sait en effet que les créateurs aiment bien dissimuler des easters-eggs et faire des références dans la série, comme dans le générique de la saison 2 d’House of the Dragon.

Et alors qu’on a appris qu’une scène de sexe a été supprimée de la saison 2 d’House of the Dragon, les spectateurs ont pu remarquer un détail loin d’être anecdotique dans le troisième épisode. La réalisatrice en a dit plus sur ce clin d’œil volontaire, directement lié à Daenerys Targaryen. Attention spoilers !

House of the Dragon et son joli clin d’œuf

Pour redonner le contexte, on voit dans l’épisode 3 d’House of the Dragon Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) envoyer ses plus jeunes enfants dans la région du Val pour les mettre en sécurité. Lors de la scène d’adieu, plus précisément au moment où Rhaena (Phoebe Campbell) accepte de les accompagner, Rhaenyra leur offre quatre œufs de dragons fragiles, respectivement de couleur or, verte, noir rougeâtre et bleu argenté.

Selon certains fans, le bleu pourrait être celui du futur dragon de Rhaena, Point du Jour. Concernant les autres, la réalisatrice de cet épisode, Geeta Patel, a confirmé dans une interview avec Mashable qu’il s’agissait en réalité d’œufs que l’on connait bien :

« Ce sont les œufs de Daenerys. Nous tous qui travaillons sur cette série sommes de grands fans de Game of Thrones, c’était donc très excitant de tourner cette scène. »

Petit dragon tout mignon

Certes, ce clin d’œil tient plus de l’ordre du détail qu’autre chose, mais en faisant apparaître ces œufs, les créateurs de la série élaborent un lien physique entre House of the Dragon et Game of Thrones. Pour rappel, ils seront ensuite transmis à Daenerys par Illyrio Mopatis, feront d’elle la Mère des Dragons et lui permettront de réellement démarrer sa conquête du trône de Westeros.