House of the Dragon saison 2 : une scène de sexe a été coupée, et l’actrice le regrette

Une scène de sexe a été retirée de la nouvelle saison d’House of the Dragon, au grand regret d’Olivia Cooke.

Les scènes de sexes et Game of Thrones, c’est un peu une grande histoire d’amour. La série a acquis une certaine réputation sur ce sujet dès sa sortie, même si c’est bien tout le reste (histoire, personnages, scènes de combat) qui a fait le succès de la série tirée de l’univers de George R.R. Martin. Pourtant, cette image de série aux scènes de sexe gratuites lui a un peu collé aux basque (plutôt logiquement, il faut dire), ce qui n’était pas forcément du gout de Miguel Sapochnik et Ryan Condal, les showrunners de la première saison de House of the Dragon.

Avant la sortie de la première série dérivée, Sapochnik (parti suite à un conflit avec HBO) avait expliqué qu’elle contiendrait moins de séquences de sexe que son ainé. À ce niveau, la première saison lui donnait raison. Pour la seconde fournée d’épisodes de House of the Dragon, la consigne n’a pas changé : on enlève tout ce qui n’est pas utile au récit. Le dégraissage a visé large, au point où même Olivia Cooke a été déçue au moment de retirer une scène.

House of the Dragon : Sauvage et Coupé

C’est dans un entretien avec le journal Elle que l’actrice qui incarne Alicent Hightower dans la série est revenue sur cette scène qu’elle a décrite comme « charnel » et « animale » :

“C’était un vrai bordel. Ce n’était pas beau, et c’était vraiment amusant à faire […] Je crois que Ryan [Condal, seul showrunner désormais] a dit qu’on n’en apprenais pas plus sur les personnages, ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d’accord, mais ce n’est pas grave. C’est sa série. »

Nous devant la scène (terrifiés)

Comme quoi, la volonté du showrunner de changer l’image des adaptations de l’univers de George R.R. Martin est bel et bien en place (et ne semble pas près de diminuer). Et pour être honnête, on ne va pas s’en plaindre puisque ce qui est le plus captivant, dans House of the Dragon et Game of Thrones, ce sont les relations entre les personnages, les jeux de pouvoir, les trahisons…

Pour ceux tout de même déçus de ne pas pouvoir voir la fameuse scène, tout espoir n’est pas mort. En effet, Olivia Cooke a elle même rajouté, en rigolant, que celle-ci pouvait toujours finir dans un bêtisier. Pour les autres, la saison 2 de House of the Dragon est en cours de diffusion sur Max, avec un nouvel épisode chaque lundi.