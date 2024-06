House of the Dragon saison 2 : que vaut le retour du spin-off de Game of Thrones ?

Après deux ans d’absence, la série House of the Dragon est de retour avec le premier épisode de la tant attendue saison 2.

Malgré des projets avortés (la série avec Naomi Watts et le spin-off sur Jon Snow), l’univers fantastico-médiéval imaginé par George R.R. Martin continue son expansion sur le petit écran. Mieux encore : la saison 1 de House of the Dragon était si remarquable qu’elle a réussi à mettre au second plan la déception générale du final de Game of Thrones.

Forcément, après les 10 épisodes de la saison 1, la barre est haut pour la suite de la série chapeautée par Ryan Condal et elle est donc attendue au tournant. Alors, est-ce qu’on trouve le premier épisode réussi ? Oui. Mais est-ce que certains risquent d’être déçus ? Oui, aussi.



ATTENTION : LÉGERS SPOILERS

Para bellum

Après la mort de Lucerys, la première saison de House of the dragon nous avait laissé sur le visage anéanti de Rhaenyra et la promesse d’une guerre civile imminente… qui n’était finalement pas si imminente que ça. La précipitation n’ayant jamais été dans les habitudes de Game of Thrones (ni de son créateur George R.R. Martin), il y avait peu de raison que sa cadette ne joue pas la montre elle aussi. Ainsi, ce premier épisode n’est pas le coup de feu ni le signal de départ espéré, mais une profonde et douloureuse inspiration en attendant le moment opportun pour souffler sur les cendres et mettre fatalement le feu aux poudres.

Les intrications politiques continuent de se nouer et de se démêler par endroits, à l’occasion de scènes aussi verbeuses que révélatrices. Il reste encore de nombreuses pièces à déplacer sur l’échiquier tandis que la couleur de certaines d’entre elles reste encore à déterminer. Les combats de dragons et barbecues de civils pris entre deux feux devront donc attendre, mais après tout, on a bien attendu des années que le fameux « Winter is coming » arrive pour de bon.

Qui plus est, la chaîne HBO a d’ores et déjà confirmé le développement d’une saison 3. Il ne faudra donc pas non plus s’attendre à ce que les hostilités battent leur plein dans cette saison 2, qui n’en reste pas moins prenante et finement écrite (pour l’instant).

Le deuil avant la guerre

LES SANS VISAGE

Si l’épisode est plus bavard que guerrier, House of the Dragon offre toutefois au public une des morts les plus cruelles et injustes des deux séries confondues (à égalité avec celle de cette pauvre Shireen Baratheon dans Game of Thrones). Plus qu’une démonstration sensationnaliste – qui bien heureusement mise sur le son et non l’image pour choquer –, il s’agit aussi et surtout d’une autre explosion qui poursuit la longue réaction en chaîne commencée dès le couronnement de Viserys – du moins de notre point de vue de spectateur.

Cet « incident » rebat ainsi les cartes et même la caractérisation des principales figures qui se disputent le pouvoir, celles-là mêmes qu’on pensait avoir eu le temps de cerner dans la première saison. À travers ses tunnels de dialogues, ce début de saison continue de contraster ses personnages, d’en creuser les aspérités, voire de laisser apparaître quelques facettes moins soupçonnables. C’est d’abord le cas de Rhaenyra Targaryen, installée comme une force tranquille et une tête inflexible malgré quelques pas de travers, qui paraît ici plus impulsive et émotive, non sans rappeler Daenerys dans ses mauvais jours.

L’épisode sait se taire quand il le faut, tout en racontant beaucoup de choses

Alicent poursuit, quant à elle, sa descente aux enfers, mais avec cette fois le Chevalier Criston Cole à ses côtés, reproduisant ce qu’elle a rapproché quelques années plus tôt à Rhaenyra, non sans culpabilité. Mais c’est bien le Roi Aegon qui prend un bain de lumière dans ce premier épisode. Alors qu’on était tenté de le réduire à un clone de Joffrey Baratheon, celui-ci montre par moments une naïveté désarmante et presque un détachement vis-à-vis du pouvoir qui tranche avec son assurance et son orgueil habituels.

Loin des notions simplistes de Bien ou de Mal (celles que GOT n’avait pas totalement réussi à esquiver), la série prend ainsi le temps de développer ses 50 nuances de gris.

