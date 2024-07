House of the Dragon saison 2 épisode 3 : critique qui déclare la guerre

L’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon est sorti, et c’est pour l’instant le meilleur de cette nouvelle fournée.

Après deux épisodes dans lesquels se profilait inexorablement le conflit armé entre les Noirs et les Verts, la saison 2 de House of the Dragon fait cette fois un pas de géant vers la fameuse Danse des Dragons en anéantissant le dernier rempart qui protégeait Westeros des hostilités. C’est donc dans un premier bain de sang que la guerre civile tant redoutée a officiellement commencé, ce troisième épisode s’imposant sans mal comme le plus désespéré et affligé (et donc le meilleur) de cette nouvelle saison.

ATTENTION : SPOILERS !



EN ROUGE ET NOIRS ET VERTS

Le début de la saison 2 de House of the Dragon a fait le choix de rester sobre et de tenir ses dragons en laisse malgré le final de la saison 1 qui promettait de tout embraser. Cette volonté anti-spectaculaire ne s’est jamais mieux exprimée que dans l’ouverture de l’épisode 3 avec le traitement elliptique de la bataille sanglante entre les Nerbosc et les Bracken, chacun ayant prêté allégeance à un camp différent.

Et pour cause, même si le fait de laisser toute l’action hors champ peut légitimement frustrer (surtout que la saison a été particulièrement avare en coups d’épée jusqu’ici), ce n’est pas tant ce qui s’est passé sur le champ de bataille qui importe, mais bien ce qui s’est dit par la suite dans les Conseils de Port-Réal et Peyredragon. De fait, les longues scènes verbeuses n’ont jamais été aussi… parlantes, justement, et révélatrices de ce qui a conditionné la chute des Targaryen, au vu et au su de tous.

Daemon, privé d’un autre quart d’heure de gloire

Ce massacre en préambule, qui implique pour la première fois des partisans et non plus les principaux concernés, entérine officiellement la guerre civile à Westeros, non sans ravir le roi Aegon qui se rêve nouveau Conquérant, et inquiéter les Noirs qui pressent Rhaenyra de lancer l’offensive. L’autre grand moment d’action désarmorcée est la prise stratégique d’Harrenhal, l’événement appelé à rebattre toutes les cartes qui ironiquement s’opère sans la moindre force ou résistance.

Dans cet endroit lugubre et insalubre dont les murs sont noirs comme s’ils étaient recouverts de suie, il est plus clair que jamais que tout ça n’a rien d’une guerre de conviction et que la loyauté de chacun dépend d’intérêts momentanés. L’usurpation du trône n’est ainsi qu’un prétexte pour faire éclater des rivalités enracinées depuis des siècles et dont les raisons ont depuis été oubliées, tandis que les préoccupations des vassaux sont bien loins de celles de leurs seigneurs. On dit que « l’ennemi de mon ennemi est mon ami », mais ici il faut aussi ajouter que « l’ami de mon ami peut être mon ennemi ».

La politique, le meilleur jeu de dupes

HOUSEWIVES OF THE DRAGON

C’est aussi dans ce lieu qui porte les stigmates d’une ancienne guerre que Daemon est confronté à ses propres actes et à sa culpabilité enfouie, dans une scène onirique aux accents horrifiques qui s’applique à fendre la carapace du prince et roi illégitime. Les seuls éclairs de lucidité et de sagesse semblent quant à eux émaner de celles que personne n’écoute ni ne comprend : la princesse Rhaenys et de la Reine Heleana, dont la résilience honorable ne fait qu’accroitre la duplicité de sa mère.

Jusqu’ici, l’engourdissement et l’emballement réfréné de la saison reflétaient l’état d’esprit des deux Reines de Westeros, qui malgré leurs ressentiments tentaient de maintenir le statu quo. C’était donc logiquement les deux seules à pouvoir atteindre le point de non-retour et à faire tomber le dernier rempart, ce qui se passe à la fin de l’épisode après un échange sincère, mais vain.

Les masques tombent, et se renfilent aussitôt

La paix et la raison avaient encore un interstice par lequel s’engouffrer, mais il est désormais trop tard pour faire machine arrière, comme le comprend douloureusement Alicent dont le père a été évincé du Conseil au profit d’un amant belliqueux et d’un fils irréfléchi. Dès lors, accepter que tout ou presque découle d’un bête malentendu paraît plus fou que de continuer à foncer dans le mur : quitte à s’entretuer, autant faire comme si c’était pour une bonne raison.

La prochaine étape sera donc l’implication des dragons dans la guerre, pour que l’affrontement civil laisse place à la fameuse Danse des Dragons et que le simple conflit de succession vire à l’hécatombe.

L’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon est disponible depuis ce 1er juillet sur la plateforme Max.