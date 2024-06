House of the Dragon saison 2 épisode 2 : critique qui aime se faire du mal

L’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon est sorti sur Max, et c’est encore un excellent crève-coeur.

Après un premier épisode grave et tout en retenue, la saison 2 d’House of the Dragon garde le même ton dans l’épisode 2 qui conditionne un peu plus l’affrontement entre les Noirs de Rhaenyra et les Verts d’Alicent. Ce ne sont pourtant pas les deux femmes qui enveniment la situation, mais les hommes qui les entourent et cherchent la précipitation que la série, elle, se refuse toujours (en tout cas pour le moment).

ATTENTION : SPOILERS



LE PRINCE EST MORT, VIVE LE ROI

Après le dernier acte atroce du premier épisode, le deuxième épisode de la saison 2 s’enfonce un peu plus dans l’horreur en maintenant cette impression de lente asphyxie et de chute au ralenti. Cet épisode tend ainsi un miroir au précédent, en déplaçant la douleur et le deuil du côté des Verts, non sans en profiter pour blesser les Noirs au flanc.

Si la série nous a épargné la mise à mort du jeune Jaehaerys (dont les principaux stigmates sont un lit vide et un matelas ensanglanté), elle ne nous épargne pas la vision de son petit cadavre trimballé dans les rues de Port Réal, coutures au cou bien apparentes. L’heure n’est donc pas au recueillement, mais bien à l’affrontement, qui prend ici des allures de guerre froide avant de se poursuivre inévitablement sur le champ de bataille.

La veuve noire et verte

Cette guerre fratricide prend en attendant une tournure plus littérale, avec le combat des frères Cargyll, d’autant plus déchirant qu’il est parfaitement inutile et uniquement motivé par l’aigreur de quelques hauts placés qui n’ont aucune pensée pour les petites gens qui leur doivent courbettes et obéissance.

Ainsi, tout l’enjeu pour les Hightower et leurs progénitures est de faire de la récupération politique cynique pour influencer l’opinion publique et diaboliser Rhaenyra, alors même qu’Otto et Alicent ne la pensent pas capable d’une telle barbererie. Mais c’était sans compter l’affliction d’Aegon, qui finit par devenir le roi tyrannique qu’il était destiné à devenir depuis son couronnement. La mort de Lucerys a ravivé les braises, mais celle du petit prince met définitivement le feu aux poudres.

Les liens du dans le sang

MEN OF FIRE

La mort de son fils marque ainsi un tournant pour Aegon, qui se défait de ses fils de marionnette pour mener la danse, tout en s’écaillant aux yeux du public dans des scènes tragiques de moins en moins pudiques, et de plus en plus touchantes. C’est donc un écart de plus en plus abyssal qui se creuse entre son règne et celui, plus pacifique et réfléchi, de son père.

Ce changement de paradigme est illustré par la rage destructrice du Roi qui déclare ostensiblement la guerre à Rhaenyra et ses partisans en saccageant les miniatures dont Viserys a pris soin tout au long de la saison 1. La saison poursuit ainsi dans la nuance et la contradiction, à l’image d’Aemond qui pose fièrement – nu comme un vers – devant son frère aîné après avoir été surpris en position foetale, dorloté par une prostituée.

La position des deux personnage dans le cadres, aucun ne voulant céder de place à l’autre

Alicent et Rhaenyra, de leur côté, tentent de maintenir le statu quo. Elles doivent ravaler leur chagrin et colère pour réfréner la soif de pouvoir et de sang des hommes de leur entourage, à commencer par Daemon et Sir Criston Cole. Au sujet du Lord Commandant, sa perdition morale oscille entre la culpabilité (qu’il partage avec Alicent) et un complexe d’infériorité qui tire de plus en plus vers le pathétique. Le fait d’être soudainement propulsé à la tête du Conseil ne pouvait que précipiter son déclin moral, et celui de celle qui pensait le tenir sous son joug.

Un nouvel épisode de la saison 2 de House of the Dragon disponible chaque lundi depuis le 17 juin 2024 sur la plateforme Max en France