House of the Dragon saison 2 : que signifie le générique et pourquoi il est important ?

Le showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, a récemment parlé du générique de la saison 2 tout en expliquant sa signification.

La deuxième saison de House of the Dragon fait sans doute partie des productions les plus attendues de cette année 2024, et c’est bien normal. Après une première saison si qualitative, il était logique que le public se prenne d’affection pour ce spin-off de Game of Thrones racontant la chute de la maison Targaryen et la lutte constante pour le trône de Westeros.

Et tandis que les premiers épisodes de cette saison 2 sont maintenant disponibles, on a pu remarquer un changement assez important : le générique de la série n’est plus le même. Adieu à l’ancienne Valyria et ses coulées de sang, la séquence d’introduction nous plonge directement dans le récit de la famille Targaryen via les images d’une tapisserie en train d’être cousue (vous inquiétez pas, on voit quand même du sang). Un changement qui a surpris les fans, mais que le showrunner de la série Ryan Condal a expliqué. Et il est loin d’être anecdotique.

À lire aussi Notre critique du deuxième épisode de la saison 2 d’House of the Dragon

House of the Bayeux

Ryan Condal a donc profité d’un entretien avec The Hollywood Reporter pour parler de ce changement de générique, et il l’a expliqué en évoquant la séquence d’introduction de Game of Thrones :

« La superbe séquence d’ouverture de Game of Thrones nous a amenés – sans essayer de la surpasser – à perpétuer la tradition d’un générique évolutif. Dans la série originale, le générique change à mesure que la série nous dévoile sa géographie, nous montrant de plus en plus Westeros. On voulait faire de même avec le nôtre, mais quand on est arrivé à la fin de la première saison, on a réalisé que l’histoire des lignées et des ancêtres racontée dans cette saison – pendant 20 ans – avait pris fin, et maintenant la lignée des Targaryen est en quelque sorte définie. On n’avait pas beaucoup d’autres possibilités. »

Condal a ensuite dévoilé ses inspirations et notamment celle de la tapisserie de Bayeux (qui raconte les évènements de la conquête de l’Angleterre par le duc Guillaume de Normandie en 1066), comme si l’histoire des Targaryen se matérialisait sous nos yeux et s’ancrait instantanément sur les murs :

« On a donc décidé de procéder à un changement radical. La page est maintenant tournée, nous sommes en guerre, c’est une histoire vivante et on veut la dépeindre visuellement pour donner aux fans matière à explorer et interpréter. J’ai parlé à yU+co, une grande société de production, de la tapisserie de Bayeux, une célèbre œuvre d’art, qui est à la fois une œuvre artistique, et le récit d’une période de l’époque médiévale. Une grande partie de ce que nous savons sur les combats médiévaux, sur les costumes et coutumes médiévales, vient de ce genre d’histoire visuelle. Ils se sont inspirés de ça et nous ont présenté cette version du générique que j’ai adoré ! Ça nous offre de nombreuses possibilités. On peut raconter cette histoire à mesure qu’elle se déroule et on va la voir littéralement être cousue sur cette tapisserie. »

Une belle histoire de famille somme toute

Par cette séquence d’introduction, la série inscrit donc le souvenir des Targaryens dans les récits de Westeros, faisant directement de l’intrigue de House of the Dragon un évènement historique dont vont ensuite se rappeler les personnages de GoT. On y trouve également un aspect résolument plus épique, ce qui peut possiblement faire écho aux remarques de certains fans, qui considéraient le générique de la première saison un peu fade.

La saison 2 de House of the Dragon a commencé à être diffusée à partir du 16 juin 2024. Deux épisodes sont pour le moment disponibles, sachant que cette suite en comptera huit au total.