House of the Dragon : cette scène de la saison 2 n’a pas plus à George R.R. Martin, et ce n’est pas tout

L’auteur George R.R. Martin a critiqué plusieurs changements entre la saison 2 d’House of the Dragon et le livre original, et notamment la fin du premier épisode (ATTENTION SPOILERS !).

Malgré des qualités évidentes et quelques épisodes magistraux (notamment le quatrième), on ne peut pas dire que la saison 2 du prequel de Game of Thrones a été aussi bien reçue que la première. Certes, on attend déjà avec impatience la saison 3 d’House of the Dragon (et 5 grands moments en particulier), mais on peut naturellement s’interroger sur certains choix d’adaptation de Ryan Condal et leurs conséquences sur le récit et le rythme, principalement dans cette seconde saison.

George R.R. Martin, l’auteur des romans dont sont tirées les deux séries, a lui-même émis quelques réserves envers cette saison détaillant les préparatifs de la Danse des Dragons. Il a notamment critiqué les différences entre cette version et le livre original, Feu et Sang, dont une scène précise qui l’a apparemment beaucoup déçu.



House of the Dragon vs George R.R. Martin

Il y a quelques jours, George R.R. Martin a donc partagé via son blog ses déceptions et ses inquiétudes concernant la saison 2 d’House of the Dragon ainsi que l’avenir de la série. Il a principalement parlé des changements opérés par Ryan Condal par rapport à Feu et Sang, et plus précisément de la scène de l’assassinat de Jaehaerys, le fils d’Aegon et d’Helaena, à la fin du premier épisode. En effet, dans la série, le couple royal a deux enfants, les jumeaux de 6 ans Jaehaerys et Jaehaera, alors que dans le livre, ils en ont un troisième, Maelor, âgé de 2 ans.

Martin a ainsi expliqué que l’absence de Maelor créait « un effet papillon », dont on voyait déjà les conséquences sur cette scène de meurtre. Dans Feu et Sang, ce moment est encore plus difficile pour Helaena, puisqu’elle doit choisir entre ses trois enfants. Elle propose de sacrifier Maelor pour sauver les jumeaux, mais les assassins éliminent finalement Jaehaerys.

Comme on peut le voir dans son post (depuis supprimé, mais dont les propos sont rapportés par The Hollywood Reporter), l’auteur du Trône de fer a ainsi trouvé que cette séquence n’était pas aussi marquante que dans son roman, bien qu’elle se termine d’une manière similaire :

« Je pense toujours que la scène du livre est plus forte. Les lecteurs peuvent le voir. Les deux tueurs sont plus cruels dans le livre. Je pense que les acteurs qui jouent les tueurs dans la série étaient excellents… mais les personnages sont plus cruels, plus durs et plus effrayants dans Feu et Sang. Je dirais aussi qu’Helaena fait preuve de plus de courage, de plus de force dans le livre, en offrant sa propre vie pour sauver son fils.«

HBO vs George R.R. Martin

Au-delà de cette séquence, George R.R. Martin a aussi déploré l’absence de Maelor dans l’ensemble de la série, ce qui pourrait selon lui avoir un énorme impact sur la suite :

« Maelor en lui-même ne signifie pas grand-chose. C’est un petit enfant, il n’a pas de réplique, il ne fait rien d’important à part mourir… mais où, quand et comment, ça compte. »

L’écrivain américain a également noté que, dans la version de Ryan Condal, un personnage allait se suicider « sans raison particulière » au lieu de mourir de la même façon que dans Feu et Sang. Il a aussi expliqué que le reste d’House of the Dragon contiendrait apparemment encore plus de problèmes de ce type.

Quelque temps après, HBO a d’ailleurs répondu à Martin via la publication suivante, toujours rapportée par The Hollywood Reporter :

« Il n’y a pas de plus grands fans de George R.R. Martin et de son livre Fire & Blood que dans l’équipe créative d’House of the Dragon, à la fois en production et chez HBO. Généralement, lors de l’adaptation d’un livre pour le petit écran, avec son propre format et ses propres limites, le showrunner est obligé de faire des choix difficiles concernant les personnages et les histoires que le public suivra. Nous pensons que Ryan Condal et son équipe ont fait un travail extraordinaire et que les millions de fans que la série a rassemblés au cours des deux premières saisons continueront de l’apprécier. »

On pourrait arguer que la Helaena de la série est tellement différente de son homologue sur papier qu’il est normal qu’elle puisse avoir des réactions différentes. Passer d’un médium à un autre permet également d’offrir un nouvel angle de vue, cette fois-ci en misant sur le hors champ, les bruitages et le jeu à fleur de peau de Phia Saban. Mais le débat reste évidemment ouvert.

De toute façon, George R.R. Martin n’est pas le premier auteur à se plaindre de certains problèmes d’adaptation, et il ne sera surement pas le dernier (prions quand même pour qu’il n’ait pas raison sur toute la ligne). Concernant la saison 3 de la série de Ryan Condal, on sait qu’elle entrera en production pendant l’année 2025.