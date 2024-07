House of the Dragon saison 2 épisode 5 : critique d’une guerre presque totale

Malgré le final guerrier du précédent épisode, House of the Dragon risque de décevoir encore ceux qui lui reprochent de se dérober en permanence. Et si c’était sa plus grande force ?

Difficile de l’oublier : l’épisode 4 de House of the Dragon saison 2 se terminait dans le feu et le sang, laissant le destin de certains personnages en suspens. La guerre bat désormais son plein et les affrontements semblent inévitables. Toutefois, cet épisode 5 s’en désintéresse une fois de plus, révélant l’audace d’une saison 2 qui refuse décidément de mettre en scène la baston homérique attendue. ATTENTION, SPOILERS !

Tous pourris

La série HBO suivant une structure narrative assez classique, il était logique que cet épisode 5 ne soit pas aussi grandiloquent que le climax de mi-saison. L’heure est au deuil et surtout à la gestion des conséquences de l’affrontement entre feu Rhaenys, braisé Aegon et bien vivant Aemond. D’une part, le conseil de Rhaenyra se disloque. D’autre part, le roi ressemble à s’y méprendre au croque-monsieur que l’auteur de ses lignes dégustait devant sa télévision.

Les deux camps accusent le coup, voire s’apprêtent lentement mais sûrement à toucher le fond. Depuis le début, les scénaristes n’ont cessé de dresser un parallèle entre les ennemis, qui prétendent s’opposer mais vivent la situation quasi exactement de la même manière. Tous deux vont donc se trouver en mauvaise posture simultanément, et c’est bien entendu le peuple qui va en faire les frais. Un peuple représenté par une petite famille chargée d’une enfant malade, faisant pour le moment toujours office de caution.

Quand ton fiston a oublié de mettre de la crème solaire

Particulièrement importants dans cet épisode, où les dirigeants des deux factions sont confrontés à leur imprévisibilité, les prolétaires de Westeros sont mieux traités à travers la déconnexion de leurs dirigeants que quand ils apparaissent à l’écran. Oui, les Targaryen instrumentalisent leur volonté sans réellement s’en soucier (une fois de plus, leur supposée misogynie est un instrument politique), mais le scénario en fait de même. Dommage, tant Game of Thrones, en dépit de ses défauts, nous avait proposé des personnages de roturiers complexes.

L’intérêt de cet épisode met effectivement également en valeur certaines de ses failles. Contraint de s’attarder aussi bien sur la prise de pouvoir d’Aemond que sur les mésaventures de Rhaenyra et de filer la comparaison entre les deux camps, le récit survole un peu les problèmes disséminés ici et là, à commencer par les bad trips incestueux de Daemon, qui explicitent assez lourdement ses tares et ses ambitions mal placées. Plus que jamais, cette saison est imparfaite… mais passionnante.

« Douloureuse, cette descente »

Plus de donjons, moins de dragons

Les spectateurs qui regrettaient les détours empruntés par les premiers épisodes risquent donc de maugréer de plus belle. Le cliffhanger de l’épisode 4 n’annonçait en fait pas un emballement du rythme de la saison. Pourtant, c’est justement en refusant l’appel du grand divertissement guerrier que les scénaristes se montrent malins. Désormais, la note d’intention apparait clairement : House of the Dragon, en bonne observatrice des dynamiques de pouvoir, propose un regard sur la guerre qui dépasse le plaisir de la violence et les grands récits épiques.

Le conflit qu’elle raconte a beau mener à la mort de centaines de soldats, il se joue entre les murs de donjons plus froids les uns que les autres, pour certains littéralement hantés par les précédents combats. Et surtout, bien que meurtrières, les batailles ne sont que les façades de joutes souterraines entre puissants et de mouvements sociaux dont ils peinent à saisir la logique ou l’importance. Bref, c’est la guerre sans la gloire et autres mensonges, sans ses faits d’armes et ses grands hommes (ils sont tous pathétiques).

Le Manuel Valls de Westeros

Puis, il y a les dragons, moins des majestueux guerriers qu’une version médiévale de la menace nucléaire. Et quand la dissuasion échoue, les humains sont une fois de plus inconséquents, au point d’infliger un sérieux stress post-traumatique à cet enfoiré de Cole. Certes, House of the Dragon n’est pas dénuée de défauts, mais elle sait pour le moment contourner les attentes du public (et de la promo) pour s’intéresser aux véritables modalités – dérisoires – d’une guerre de cette ampleur, au sein de laquelle la vie cesse d’avoir de l’importance.

La dernière scène va ainsi faire des déçus, mais elle est d’une importance capitale : en désespoir de cause, Rhaenyra pourrait bien faire tomber l’un des murs entre les gens de pouvoirs et le bas-peuple, qui se fait de plus en plus entendre au cours de l’épisode. Et si les grands vainqueurs de cet affrontement absurde n’était ni dans le camp des verts, ni dans le camp des gris ?

Un nouvel épisode de la saison 2 de House of the Dragon disponible chaque lundi depuis le 17 juin 2024 sur la plateforme Max en France.