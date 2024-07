House of the Dragon saison 2 : pourquoi Aemond est-il allé aussi loin dans l’épisode 4 ?

La fin de l’épisode 4 de la saison 2 d’House of the Dragon a été un gros choc, notamment à cause du comportement d’Aemond. Explications et ATTENTION SPOILERS !

Déjà considéré par beaucoup de fans comme l’un des meilleurs épisodes de la série, l’épisode 4 de la saison 2 d’House of the Dragon nous a délivré un affrontement et un final époustouflant (une bataille entre dragons, c’est plutôt cool). Il a également soulevé beaucoup de questions sur les agissements de certains protagonistes et la suite de l’intrigue.

En effet, alors qu’on se demandait si ce personnage majeur était vraiment mort dans l’épisode 4 d’House of the Dragon, pas mal de spectateurs s’intéressent aussi au cas d’Aemond (Ewan Mitchell) et aux raisons qui l’ont poussé à faire ce qu’il a fait à la toute fin de l’épisode. Et justement, plusieurs informations permettraient d’expliquer le geste du prince Targaryen.

House of the Dragon ou comment perpétuer l’inceste

Pour rappel, le final de l’épisode 4 nous montre Aemond et Rhaenys (Eva Best) s’affronter sur le dos de leurs dragons respectifs, Vhagar et Meleys. Et alors que le roi Aegon (Tom Glynn-Carney) se joint au combat, son frère se retourne contre lui à la surprise générale, causant sa chute et celle de sa monture Feux-du-Soleyl. Le souverain de Westeros s’écrase ensuite au sol et est laissé pour mort.

Tout cela a créé beaucoup d’incompréhension parmi les fans de la série, principalement car Aegon et Aemond sont censés se battre pour le même camp (accessoirement, ils sont frères quand même) et parce que le plus jeune a toujours montré du dégout envers Rhaenyra et sa famille. Toutefois, les internautes (sur Reddit ou d’autres réseaux sociaux) ont commencé à discuter d’une théorie qui pourrait expliquer le comportement d’Aemond.

Un gentil comme on n’en fait plus

Pour eux, Aemond serait en réalité le père des enfants d’Aegon et de leur reine/sœur Helaena (posez pas de question, c’est des Targaryens). Cette théorie est tirée du livre Feu & Sang, sur lequel se base la série. Par amour pour Helaena et par haine de son frère, cela expliquerait les raisons pour lesquelles le prince Aemond aurait fait de ses enfants les héritiers du Trône de Fer.

En effet, à travers son récit, House of the Dragon nous montre qu’Aemond est jaloux du statut d’Aegon et ne le considère pas suffisamment apte à régner. On se rappelle notamment de son discours à Cole dans l’épisode 9 de la saison 1 (« C’est moi, le plus jeune frère, qui étudie l’histoire et la philosophie, celui qui s’entraîne à l’épée, qui monte le plus grand dragon du monde »), qui dévoile l’ambition dévorante du personnage et son mépris pour Aegon. On peut aussi voir dans la série que le roi ne montre que peu d’intérêt pour Helaena, tandis qu’Aemond semble avoir un faible pour elle.

Les pattes d’Aemond

Même s’il est peu probable que cette théorie soit vraie, surtout quand on pense à la relation entre Aemond et sa prostituée, le comportement du personnage montre les divisions qui existent au-delà de la rivalité entre les camps vert et noir (à l’image de Daemon de l’autre côté en quelque sorte). Reste à voir ce que la série fera de ces éléments, mais ce qui est certain pour les Targaryens, c’est qu’il ne faudra pas trébucher pendant la Danse des Dragons.