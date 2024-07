House of the Dragon : ce personnage majeur est-il vraiment mort dans l’épisode 4 ?

L’épisode 4 de la saison 2 d’House of the Dragon nous a présenté de nouvelles séquences marquantes, notamment dans son final où l’un des personnages majeurs est laissé pour mort. ATTENTION SPOILERS !

Cette fois, c’est vraiment la guerre. Si l’épisode 3 de la saison 2 d’House of the Dragon espérait trouver une fin pacifique au conflit entre les camps vert et noir des Targaryens (même si bon, on a vu GoT), l’épisode 4 a définitivement plongé Westerros dans un violent affrontement à coups de dragons, de feu et de sang avec son final.

Et alors que le showrunner de la série a expliqué ce caméo dans l’épisode 3 d’House of the Dragon, on comprend à présent qu’il n’y a plus de retour en arrière possible pour nos malheureux protagonistes. En effet, l’épisode se termine avec la mort (supposée) d’un personnage extrêmement important. Mais qu’en est-il réellement ? On le répète attention spoilers sur la série et le livre Feu et Sang de George R.R. Martin.

House of the Dragon (qui tombe du ciel)

Le final de cet épisode voit ainsi s’affronter les trois dragons Feux-du-Soleyl, Vhagar et Meleys, appartenant respectivement à Aegon, Aemond et Rhaenys Targaryen. Et peu de temps avant que la Reine qui ne le Fut Jamais chute avec sa monture (et meurt), c’était au tour du roi de Westeros d’être gravement brulé et envoyé au sol avec sa bête. Le dernier plan nous montre le souverain, allongé aux côtés de son dragon, et donc laissé pour mort.

Néanmoins, plusieurs éléments laissent supposer qu’Aegon n’a pas succombé. Le fait de ne pas explicitement confirmer la mort d’Aegon (par un plan plus rapproché par exemple) et d’en faire une sorte de cliffhanger à la fin de l’épisode est un indice supplémentaire. Les images du teaser de l’épisode 5 ont d’ailleurs plus ou moins confirmé l’idée qu’il n’est pas mort, mais serait dans un sale état. Enfin, dans le livre Feu et Sang de George R. R. Martin, sur lequel House of the Dragon se base, le roi ne meurt pas à ce stade du récit.

T’inquiètes pas, Aegon tu n’as rien

Cela dit, plusieurs changements ont été faits par la série dans le cadre du travail d’adaptation. Ce serait très étonnant de voir le personnage disparaître dès maintenant, sachant son importance pour l’histoire, mais Game of Thrones ayant parfois pris de grosses libertés et adorant jouer sur la surprise, on reste à l’affût d’une possible bifurcation inattendue avec House of the Dragon.

Il faudra attendre le prochain épisode d’House of the Dragon pour que l’on connaisse le fin mot de l’histoire. Une chose est sûre, si Aegon est vraiment mort, il sera difficile d’imaginer quelle direction cette histoire va prendre.