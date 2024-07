House of the Dragon saison 2 : le caméo de l’épisode 3 expliqué par le showrunner

Le showrunner d’House of the Dragon, Ryan Condal, est revenu sur le caméo qu’on a pu voir lors d’une scène de l’épisode 3 de la saison 2.

Alors qu’on est en plein milieu de la diffusion de la saison 2 d’House of the Dragon, les fans du spin-off de Game of Thrones se demandent forcément vers quels horizons la série va nous mener. Cela explique d’ailleurs pourquoi chaque épisode et détail sont minutieusement examinés, comme le générique de la saison 2 d’House of the Dragon entre autres.

L’épisode 3 de la saison 2 d’House of the Dragon, qui contient un gros clin d’œil à Daenerys, a ainsi encore plus développé la fresque tragique et épique de la série. Plusieurs de ses séquences se concentrent notamment sur Daemon Targaryen (Matt Smith), dont une qui contient un caméo assez important dans l’évolution du personnage et sur lequel le co-créateur de la série, Ryan Condal, est revenu. Attention spoilers !

House of (Memories) the Dragon

Ce caméo concerne donc l’une des scènes où Daemon Targaryen se trouve dans le château d’Harrenhal. Plus précisément, pendant la nuit, le Prince est victime d’une vision et est attiré hors de sa chambre pour finalement faire face à une apparition de la jeune Rhaenyra, jouée par Milly Alcock. Ryan Condal a détaillé cette scène lors d’une interview avec Entertainment Weekly :

« Au lieu de la guerre, des dragons ou des images d’horreur, il est en réalité hanté par ces gens envers qui il a fait du mal dans son passé, en particulier la jeune Rhaenyra. […] C’est la jeune fille qui a pris ce qui devait lui revenir, pas la Rhaenyra adulte jouée par Emma D’Arcy. C’est cette version de Rhaenyra qui l’a destitué de son rôle d’héritier du trône, puis qui a été nommée héritière et a pris ce qui lui appartenait. Comme vous le verrez lors du déroulement de son histoire à Harrenhal, il y a un élément que Daemon doit reconnaitre dans son passé, parmi les décisions qu’il a prises et les choses qu’il a faites.«

Un caméo qui sert pas Targaryen (moyenne celle-là)

La relation entre les personnages de Rhaenyra et de Daemon a toujours été l’un des éléments les plus intéressants de la série. Amants, parents, alliés, ennemis, rivaux… les deux Targaryens ont toujours entretenu un lien complexe qui a énormément évolué au fil des épisodes. Il sera donc très intéressant de voir comment Daemon se comportera par la suite, à la fois par rapport à ces éléments marquant de son passé et avec Rhaenyra.

Pour rappel, la diffusion de la saison 2 d’House of the Dragon a commencé le 16 juin 2024, avec un nouvel épisode le dimanche de chaque semaine.