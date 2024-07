House of the Dragon saison 2 : que signifie la vision de Daemon dans l’épisode 5 ?

L’épisode 5 de la deuxième saison d’House of the Dragon nous a montré une autre vision de Daemon Targaryen, mais que signifie-t-elle ? ATTENTION SPOILERS !

Le dernier épisode d’House of the Dragon continue de préparer l’affrontement final entre les camps vert et noir de la maison Targaryen. Après le siège de Repos-des-Freux, qui marquait la première véritable bataille, et le choix énigmatique d’Aemond dans l’épisode 4 d’House of the Dragon, on comprend que la série de Ryan Condal construit brique par brique l’édifice de sa tragédie qui finira inexorablement par s’effondrer.

Mais tandis que les hommes et les dragons s’écharpent dans le feu et le sang, un Targaryen semble désormais assez loin du conflit : Daemon. À la suite de sa dispute avec Rhaenyra, le Prince s’est en effet envolé vers Harrenhal dans le but de rallier des forces supplémentaires. Néanmoins, de nombreuses visions le torturent, dont une comprenant un caméo dans l’épisode 3 d’House of the Dragon, et la dernière qu’on a pu voir dans l’épisode 5 est encore plus étrange.

House of the Dragon ou l’inceste 2.0

Durant cet épisode, une séquence montre donc Daemon avoir une relation sexuelle avec une femme supposément Targaryenne au vu de sa chevelure. Alors que le spectateur se demande si elle est réelle ou juste le fruit d’une énième vision du personnage de Matt Smith, la femme parle de son frère décédé, feu le Roi Viserys, et console Daemon en lui disant qu’il était le meilleur combattant, le meilleur monteur de dragon, et qu’il aurait dû être sur le Trône fer. À la fin de la scène, la femme l’appelle finalement « mon fils préféré », révélant qu’il s’agit en réalité d’Alyssa Targaryen, la mère de Daemon.

C’est l’une des seules fois où l’ancienne reine est montrée ou évoquée dans House of the Dragon, bien qu’elle ait été une figure importante de la famille Targaryen. En plus d’être la mère de Daemon et de Viserys, ainsi que la femme du roi Baelon le Brave (qui était également son frère aîné, décidément), elle était aussi la fille de la reine Alysanne et du roi Jaehaerys I, surnommé le Vieux Roi (car son règne fut le plus long de la dynastie des Targaryens).

Alors attend, techniquement, c’est sa mère, mais aussi sa tante, mais aussi…

Bon, même si on aurait pu se passer de cette énième représentation de l’inceste chez les Targaryens, il y a évidemment beaucoup de choses que l’on peut analyser. D’abord, difficile de ne pas y voir une forme de complexe d’Œdipe dans cette vision où Daemon s’imagine littéralement avoir une relation sexuelle avec sa mère. Ensuite, les paroles de la reine laissent supposer que c’est elle qui a inculqué au Prince et dès l’enfance son sentiment de supériorité, de domination par rapport aux autres, en le considérant comme son fils préféré. Viserys l’a d’ailleurs confirmé dans l’épisode 4 de la saison 1 d’House of the Dragon :

« Non, ce n’est pas un grand mystère. Tu [Daemon] l’étais [le fils préféré]. Notre mère, elle n’avait aucun respect pour les coutumes ou les traditions, les règles. Et moi, malheureusement, je n’étais pas un grand guerrier . »

Entre lui et Homelander…

Cette vision est également synonyme d’une perte de contrôle chez Daemon. Le Prince est en effet devenu de plus en plus instable après sa dispute avec Rhaenyra et les récents évènements. Il a l’impression de perdre son pouvoir (ce qui est vital pour lui), et c’est la raison pour laquelle il se réfugie dans la vision de sa mère, décédée alors qu’il était enfant, pour y retrouver une forme de consolation et de contrôle. À la fin de la séquence, Daemon comprend qu’il doit faire face à ses insécurités, et c’est pourquoi il décide de lui aussi prétendre au trône de Westeros.

Il sera donc intéressant de voir ce que la série fera du Prince dans les prochains épisodes. Rejoindra-t-il à nouveau le camp noir, ou tentera-t-il de faire valoir ses propres droits pour enfin régner sur le Continent ? L’avenir nous le dira, mais nul doute que Daemon a encore un grand rôle à jouer dans cette histoire.