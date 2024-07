House of the Dragon saison 2 : l’éviction de ce personnage peut-il changer le cours de la guerre ?

L‘épisode 6 d’House of the Dragon nous a montré l’éviction d’un personnage majeur de la série de Ryan Condal, quelles en seront les conséquences ? ATTENTION SPOILERS !

Le surprenant choix d’Aemond dans l’épisode 4 d’House of the Dragon a eu un énorme impact sur la suite de l’intrigue. Tout comme Daemon et sa décision majeure qui pourrait changer toute l’histoire d’House of the Dragon, le comportement du Prince à l’œil unique a beaucoup d’influence sur son propre camp, notamment pour ce qui est des rapports de pouvoir.

Et cela ne semble pas près de s’arrêter. En effet, lors du dernier épisode, Aemond a encore plus affirmé son contrôle sur les Verts et sur Port-Réal, au point de démettre de ses fonctions de conseillère sa mère Alicent Hightower. Un acte qui pourrait avoir d’énormes conséquences sur la suite du conflit.

House of Aemond Targaryen

D’abord, rappelons rapidement le contexte actuel : à la suite des très graves blessures d’Aegon, Aemond est nommé régent à la place du roi, le temps que son frère soit de nouveau capable de régner. Mais comme on a pu le comprendre, Aemond ne désire pas rendre la couronne et le trône à son aîné. En réalité, il veut avoir un contrôle total sur le royaume et ses sujets, en témoigne son comportement autoritaire lors des scènes de conseil.

Durant l’une d’entre elles justement, il décide de renvoyer sa propre mère, malgré le fait qu’elle ait réussi à correctement gouverner lorsque Viserys était mourant. La raison principale est qu’Alicent n’a pas autant peur d’Aemond que les autres membres du conseil, ce qui fait qu’elle n’hésite pas à lui tenir tête si besoin. En d’autres termes, l’ancienne reine pourrait saper la domination de son fils sur la cour et le royaume.

« Tu peux pas me virer, je suis ta mère ! »

Toutefois, Aemond demande très vite après de rappeler son grand-père, Otto Hightower, pour en faire sa Main. Un choix assez étrange, puisqu’Otto est également susceptible de revenir sur certaines décisions du régent et de montrer son désaccord. On peut donc supposer qu’au-delà d’être sa mère, le fait qu’Alicent soit une femme ait aussi pesé dans la balance pour Aemond, comme on le voit avec la réplique « Vous apprécierez sûrement de retrouver des activités plus domestiques. »

On peut ainsi remarquer une grosse différence de traitement des femmes entre le règne de Viserys et celui de ses fils. Lorsque Viserys était au pouvoir, les femmes, comme Alicent ou Rhaenyra, étaient à des postes importants, prenaient des décisions et participaient aux conseils. Sous Aegon et Aemond, ce sont les hommes qui prévalent, et même lorsque leur propre mère a prouvé par le passé son utilité.

Ah t’as le seum maintenant

Désormais, Alicent doit de plus en plus regretter de ne pas avoir laissé Rhaenyra hériter du trône. La discussion avec son frère Gwayne sur son plus jeune fils, Daeron, montre que l’ancienne reine commence à douter que Westeros soit entre de bonnes mains avec Aegon et Aemond au pouvoir (il lui en a fallu du temps).

De là à espérer une alliance avec le camp noir ? Sûrement pas, sachant qu’Alicent s’est toujours positionnée en faveur de ses enfants lors de la Danse des Dragons. Néanmoins, cette décision devrait avoir de lourdes conséquences sur la suite de l’histoire.