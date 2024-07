House of the Dragon saison 2 épisode 6 : critique bien cuite

La saison 2 de House of the Dragon se rapproche de la fin, mais pas la Danse des Dragons qui vient encore de franchir une étape décisive, et désespérée.

Au risque de se répéter, la saison 2 de House of the Dragon a choisi d’articuler son récit autour d’un conflit dont les tenants et aboutissants se jouent principalement en coulisses, à l’abri entre quatre murs. Ainsi, ce ne sont toujours pas les champs de bataille qui s’embrasent dans cet épisode 6, mais les conseils restreints des Noirs et des Verts qui, pour l’instant, mènent une guerre froide plus qu’une guerre de position.

HOW TO TRAIN A DRAGON

Après l’engourdissement des premiers épisodes, puis le sursaut guerrier qui a mené à la mort de Rhaenys, et enfin la chute de tension qui s’en est suivie, le rythme de la série continue de coller au ressenti de ses deux protagonistes. Ou plutôt à leur ressentiment, ce qui est aussi brillant que frustrant. Et justement, ce sont bien la frustration et l’impuissance qui servent cette fois de patron à l’épisode 6, celui-ci se refusant toujours de dégainer les armes ou de lâcher les dragons, du moins pas pour rôtir des brochettes de soldats comme escompté.

L’occasion de retrouver un autre personnage pétris de frustration et d’impuissance

Rhaenyra et Alicent continuent d’être mises à l’écart, aussi bien des champs de bataille que des conseils de guerre. Leur situation respective est de plus en plus ankylosée et contraire à leur statut : la première est une reine privée de trône, une dragonnière privée de vol, une mère privée de ses enfants et une femme privée d’époux, tandis que la seconde est une reine douairière qui ne peut ni régner, ni contrôler un dragon, manier une épée ou simplement conseiller ses fils. Voir Rhaenyra brandir maladroitement une épée, probablement pour la première fois de sa vie, cristallise ce sentiment d’infériorité et cette hardiesse réprimée qui ne saurait ressurgir que de la pire manière.

Il ne reste dans les rangs de la souveraine exilée qu’un dragon adulte, donc le sien, Daemon et Caraxès ne faisant plus partie du calcul. Alors à situation désespérée, mesure désespérée : trouver de potentiels dragoniers chez les descendants valyriens appartenant à d’autres Maisons. On imagine qu’après l’échec cuisant (littéralement) de Steffon Darklyn, les recherches devraient s’étendre aux bâtards d’ascendance valyrienne, replaçant Ulf ou les fils illégitimes de Corlys sur l’échiquier après leur curieuse introduction.



Avec les dragons, c’est le coup de foudre ou le coup de flamme

En plus de poursuivre l’effort de caractérisation des différents dragons, cette scène de dressage raté a permis de renouer un instant avec la tension latente et l’appréhension sadique sur lesquelles jouait plus souvent Game of Thrones (comme durant les Noces pourpres, pour ne prendre qu’un exemple).

Le début de la Semaison Rouge, comme appelée dans le roman Fire and Blood de George R.R. Martin, est par ailleurs teintée d’une double ironie. La première est de compter sur la part la moins noble du sang Targaryen après s’être appliqué à tenir la lignée la plus pure (comprenez incestueuse) possible, qui plus est dans un conflit de succession qui ne peut que s’envenimer. La seconde est de fouiller désespérément les racines d’un arbre généalogique dont la cime est déjà en feu.

Peter et Elliott le dragon, version R-rated

DU PAIN ET DES JEUX, MAIS SURTOUT DU PAIN

Avant de gagner la guerre, si tant est qu’ils puissent réellement en sortir vainqueurs, les Noirs attisent le feu à Port-Réal pour gagner l’adhésion d’un peuple plus prompt à se préoccuper de ses fin de mois difficiles que de la tête coupée d’un gosse de riche. Les port-réalais ont désespérément faim à cause du blocus des Noirs, qui bloquent les transactions maritimes et donc l’importation de nourriture. L’épisode est d’ailleurs plus subtil pour illustrer la misère que les précédents, préférant filmer une inconnue qui fait son marché sur des étales de fruits pourris plutôt qu’un enfant malade qui tousse et mange de la soupe à l’eau.

Le conflit s’enlise et les gens préfèrent détourner leur rancoeur vers ceux qui les ignorent, plutôt que ceux qui les oppressent. Résultat : une grosse frayeur pour Alicent et Heleana qui ont manqué de se faire lyncher par la foule après avoir été accueillies en martyres quelques épisodes plus tôt. Le pire est que le roi Aegon, malgré toutes ses facéties, aurait peut-être pu calmer le jeu dès le début de la saison si son grand-père ne l’avait pas empêché de faire don de plusieurs moutons et ressources au petites gens qui le demandaient.

« C’est toi le moche de la famille maintenant«

Ainsi, la souffrance du peuple s’incarne efficacement, et surtout dangereusement. Celui-ci ne prend plus simplement corps à travers quelques roturiers et brebis galeuses en arrière-plan, mais devient une nouvelle force de frappe, dense et homogène, dans une guerre qui se déroule partout et nulle part à la fois.

Là où la guerre ne se déroule assurément pas, c’est à Harrenhal où Daemon, tel Yoda sur Moraband, continue son parcours de santé mentale. Après la décapitation de Rhaenyra et ses rêves mouillés avec sa mère, le Prince qui se veut roi a désormais une vision de Viserys, ou plutôt un souvenir, ce qui contraste avec ses précédentes visions plus chimériques et… freudiennes ? Il s’agit donc peut-être de la fin du cheminement psychologique du personnage qui reprend doucement pied avec la réalité et assume ses pires motivations.

Du moins on l’espère, car s’il en ressort effectivement rincé et diminué, c’est aussi le cas du public obligé de se farcir cette longue séance psychanalytique beaucoup trop démonstrative et redondante. On se doute que le frère de Viserys prendra part à la guerre de façon plus directe, mais reste à savoir pour quel camp, celui de Rhaenyra ou le sien ? Même question pour le prince Aemond qui continue de creuser sa propre tranchée, en même temps que sa propre tombe.

