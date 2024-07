House of the Dragon saison 2 : cette décision majeure qui pourrait changer toute l’histoire

Dans l’épisode 5 de la saison 2 d’House of the Dragon, Daemon a fait un choix qui pourrait avoir d’énormes répercussions sur la suite de l’histoire. ATTENTION SPOILERS !

Le dernier épisode d’House of the Dragon nous a laissé entrevoir les premières conséquences de la bataille entre les Verts et les Noirs à Repos-des-Freux. En effet, entre ce qui est arrivé à Aegon et le choix étrange d’Aemond dans l’épisode 4 d’House of the Dragon, on comprend que le camp d’Alicent Hightower n’est pas aussi uni qu’on le pensait au premier abord, ce qui risque forcément de peser dans la balance.

Mais ce n’est pas vraiment mieux de l’autre côté, notamment par rapport à Daemon. Le Prince Targaryen s’est ainsi envolé vers Harrenhal après une dispute avec Rhaenyra, avant d’expérimenter une hallucination contenant un caméo dans l’épisode 3 d’House of the Dragon et une vision énigmatique dans l’épisode 5 d’House of the Dragon. Mais bien que ce ne soit que des rêves, ils semblent avoir poussé le personnage de Matt Smith à prendre une décision qui pourrait changer toute l’histoire de la série de Ryan Condal.

House of the Dragon s’émancipe de George R. R. Martin

Si la vision de l’épisode 3 dans laquelle Daemon rencontrait la version jeune de Rhaenyra laissait supposer que le Prince éprouvait du remords concernant sa nièce et la mort de Jaehaerys Targaryen, il semble que son état d’esprit ait bien changé depuis. Après que sa mère lui ait parlé à travers ses rêves, lui expliquant qu’il aurait dû être roi dès le début, Daemon décide de prétendre à son tour au Trône de Fer et d’utiliser l’armée des Conflans (Riverlands en VO) pour lui-même.

Cette décision bouleverse complètement l’histoire du personnage par rapport au livre Feu et Sang qu’adapte la série. En effet, dans le roman, la relation entre Daemon et Rhaenyra est certes compliquée, mais à aucun moment le Prince ne fait un choix si drastique malgré son évidente convoitise pour la couronne. Depuis Harrenhal, il est l’un des plus grands soutiens de Rhaenyra dans sa revendication pour le trône, et il l’aide même à prendre Port-Réal.

Le roi, c’est mouah !

L’ambition et la soif de pouvoir de Daemon, couplées au fait qu’il possède Caraxès, le plus gros dragon du camp noir, Harrenhal et potentiellement une armée, ont ainsi influencé le Prince dans sa décision. Toutefois, le dernier épisode d’House of the Dragon nous montre qu’il va devoir faire face à une rébellion dans les Riverlands, ce qui est un autre changement par rapport à Feu et Sang. Dans le livre, il fait également usage de tactiques peu recommandables avec les Blackwoods pour briser les Brackens, mais parvient aisément à obtenir une armée.

Il sera donc intéressant de voir comment Daemon sera utilisé dans les prochains épisodes. Reviendra-t-il finalement aux côtés de Rhaenyra pour l’aider dans sa conquête de Westeros, ou va-t-il continuer dans cette voie inédite qui promet beaucoup de surprises, même pour les fans du roman ? Affaire à suivre…