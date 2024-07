House of the Dragon saison 2 épisode 7 : critique d’un barbecue en famille

L’épisode 7 de la saison 2 de House of the Dragon est disponible. Et ça commence sérieusement (et littéralement) à chauffer avant le grand final de cette nouvelle fournée. ATTENTION : SPOILERS !

Après des semaines à nous tenir en haleine et à présenter les facettes les plus pitoyables de la guerre à défaut des plus épiques, ce septième épisode marque une rupture de ton. Il offre à cette deuxième saison ses premiers faits d’armes héroïques et ses premières démonstrations de bravoure, tout en continuant d’esquinter la famille royale et d’éviter les champs de bataille.

De Reine de Pique à la Reine de Coeur

L’autre Bataille des Bâtards

Après les parents éloignés dans le précédent épisode, c’est désormais vers les bâtards que se tourne Rhaenyra pour dénicher de nouveaux dragonniers. On pouvait déjà relever l’ironie de la démarche la semaine dernière, mais elle est encore plus explicite et sardonique dans cet avant-dernier épisode qui déracine l’arbre généalogique des Targaryen maintenant que les branches sont en feu.

Si on a déjà vu Damon, Aegon ou Aemond dans des bordels (avec en bonus un full frontal du Prince régent), c’est bien dans ce septième épisode que l‘hypocrisie royale sort de sous les draps pour être entièrement mise à nue. Les princes, rois et autres têtes couronnées en prennent donc méchamment pour leur garde : beaucoup ont visité d’autres chambres à coucher que les leurs, même le noble Corlys, alors que la pureté de la lignée est érigée comme un commandement sacré et inviolable.

Passage bien badass, avant le massacre

La légitimité et l’honorabilité deviennent dès lors des concepts fumeux, sinon illusoires, qui plus est pour Jacaerys qui voyait dans le fait d’être dragonnier la reconnaissance d’un statut supérieur, voire officiel, et donc l’absolution des péchés de sa mère. Sauf que les dragons ont montré que leurs standards ne prennent ni la couleur des cheveux ni la bravoure, la pureté du sang ou le rang social en compte, sinon Ulf aurait vite été calciné et Rheana aurait depuis longtemps arrêté le babysiting.

Leur logique, comme leur nature, échappe à tout le monde, d’un côté comme de l’autre de l’écran. Ils sont ainsi présentés comme tout et son contraire : des créatures redoutables, mais mortelles, fières, mais pas indomptables, magiques, mais organiques, sacrées, mais chosifiées… Ils sont à la fois ce que la nature a fait d’eux et ce que les Targaryen ont voulu qu’ils incarnent, à savoir un autre prétexte à leur soi-disant supériorité. Il est donc intéressant que la série s’intéresse à cette zone grise pour blesser plus profondément encore le flanc des Targaryen.

Un des rares personnages, sinon le seul, à gagner le respect de tout le monde (dont le nôtre)

De fait, si Game of Thrones mettait en avant leur caractère exceptionnel et quasi divin (beauté extraordinaire, résistance au feu et capacité innée à contrôler les dragons), House of the Dragon s’applique au contraire à désacraliser méticuleusement les membres de la Maison. Ce n’est pas pour rien que le premier et seul fait héroïque et proprement épique de la saison revient à Hugh, un autre bâtard introduit au préalable comme un personnage parfaitement anecdotique, tandis qu’un pochtron aussi risible qu’Ulf se retrouve à survoler Port-Réal sans grande assurance.



Quant à Rhaenyra, il ne faut pas prendre sa décision de s’adresser à cette partie peu reluisante de sa famille pour de l’humilité ou de la déférence. Si elle retrouve espoir dans une scène symboliquement plus ensoleillée que les couloirs sombres de Peyredragon, elle montre également son pire visage à l’occasion de la séquence de dressage, envoyant à la mort des dizaines de personnes pour une guerre qu’elle sait inutile et une cause qui ne concerne finalement qu’elle.

Et parce qu’on l’a peu souligné dans nos précédentes critiques : Emma D’Arcy est toujours aussi impressionnante, capable de laisser mille émotions contradictoires parcourir son visage en quelques secondes, tout en affichant un charisme et une intensité à chaque instant.

On ne parle pas non plus assez des costumes somptueux

LES DAEMON DE MINUIT

Si Rhaenyra redécolle après plusieurs déconvenues, d’autres personnages continuent de sombrer, comme Alicent qui poursuit sa métamorphose en Lady Mcbeth. La Reine douairière culpabilise d’avoir déclenché une guerre fratricide sur un bête malentendu et donc d’avoir du sang les mains, notamment celui de son neveu. Après son savonnage pour le moins vigoureux dans un précédent épisode, s’est donc dans un lac qu’elle tente symboliquement de laver ses péchés, non sans quelques évocations religieuses qui collent plutôt bien à ce personnage dévot et mélancolique.

La scène illustre aussi bien son renoncement qu’une forme de renaissance pour celle qui porte sur ses épaules le poids de sa condition et le fardeau de son statut, celui qui lui a été imposé pour concrétiser l’ambition d’un homme. C’est probablement la première et la dernière fois qu’elle goûte à un semblant de liberté et de quiétude, la prise de Port-Réal étant imminente à en croire l’expression triomphante et guerrière de Rhaenyra à la fin de l’épisode.

La dame du lac

L’autre âme en peine de la saison, Daemon, continue elle aussi sa descente aux enfers. On a le droit à quelques visions supplémentaires de Viserys, parfaitement dispensables à ce stade, quoique trop courtes pour êtres encombrantes, mais surtout à une autre humiliation, encore plus vicieuse.

Après la prise sans résistance d’Harrenhal qui l’a privé d’un autre quart d’heure de gloire, et après être tombé à genoux dans une chambre insalubre, Daemon se fait carrément piquer son statut de trouble-fête par un jeune lord qui lui fait l’affront de se montrer plus instable et inquiétant que lui, en plus de lui tenir tête en public.

Toujours des visions pour Daemon

On se doutait bien que cette réunion finirait mal, mais il était difficile d’imaginer que ce serait Oscar Tully qui ferait basculer le moment dans une démonstration de force et d’autorité. C’est donc lui qui accapare l’attention, aussi bien celle de l’auditoire que des spectateurs, soit un moyen brillant de verrouiller un peu plus Daemon et le faire dégringoler de son piédestal. L’écriture est donc toujours aussi fine et brutale à la fois, et on se doute que le huitième et dernier épisode de cette saison 2 ne cherchera pas à nous ménager ou à ménager les personnages.

