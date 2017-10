The Last of Us - Part 2 dévoile une nouvelle bande-annonce bien sauvage

Naughty Dog, c'est l'équivalent de Dieu dans le monde du jeu vidéo. Déjà, parce qu'ils ont créé Crash Bandicoot, Jak & Daxter et la saga Uncharted, mais surtout parce qu'ils sont à l'origine de The Last of Us et qu'on ne les remerciera jamais assez pour ça.

Parce que si, comme nous, vous avez un coeur, les aventures post-apocalyptiques de Joel et Ellie ne vous auront pas laissés insensibles depuis leur sortie en 2013. Une aventure inoubliable, réunion d'infiltration, d'action et de beaucoup de mélancolie, le tout superbement réalisé par Naughty Dog. Ouais, nous ne sommes pas objectifs dès qu'il s'agit de The Last of Us, c'est comme ça et puis c'est tout.

Après une conclusion d'une noirceur abyssale, on voulait évidemment retrouver nos amis pour connaitre la suite de leur destin et nos prières ont été entendues puisque Naughty Dog avait annoncé en 2015, même qu'on avait eu droit à un petit teaser magnifique d'Ellie jouant de la guitare fin 2016. Mais depuis, plus rien, et forcément on commençait à s'inquiéter.

C'est donc durant la nouvelle édition de la Paris Games Week, que Sony a tenu un petit showcase pour présenter sous nos yeux ébahis son line-up pour les mois à venir et, dans le tas, il nous réservait une grosse surprise puisqu'il nous ont offert un nouveau trailer de The Last of Us - Part 2. Une bande-annonce assez déroutante ceci dit puisqu'elle ne met absolument pas en scène Joel ou Ellie, mais une femme aux prises avec des ravisseurs qui lui réservent un sort peu enviable. L'occasion de constater que cette suite ne fera aucune concession et devrait, en toute logique, être encore plus graphique que son prédécesseur.

L'occasion aussi de voir que la PS4 Pro fait des merveilles tant les expressions, les animations et la photographie du trailer sont bluffantes. Un trailer bien tendu donc, annonciateur d'un bon gros cauchemar en devenir qui n'a, malheureusement, pas encore de date de sortie précise. Mais s'ils continuent de nous balancer des trailers de cette trempe à chaque fois, nous sommes prêts à prendre notre mal en patience.