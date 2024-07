Vice-Versa 2 bat Les Indestructibles 2 et devient le plus gros succès de Pixar… et plus encore ?

Après son démarrage quasi record, Vice-Versa 2 a sauvé Pixar et, dans sa lancée, est officiellement devenu le plus gros carton du studio à la lampe. Et la suite de Vice-Versa ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

Depuis la pandémie, le cinéma d’animation a du mal à se remettre à flot et Super Mario était un peu l’exception qui confirme la règle. Depuis 2020, aucun studio n’a réussi à recréer et pérenniser l’engouement du public, qui s’est massivement tourné vers le streaming (notamment après les sorties de Soul, Luca et Alerte Rouge sur Disney+). Pire encore, les principaux mastodontes de l’industrie ont connu durant cette période les plus gros échecs de leur histoire : Buzz l’Éclair pour Pixar, Avalonia, l’étrange voyage pour Disney et Ruby, l’ado Kraken pour Dreamworks.

Mais 2024 est en train de changer la donne : d’abord avec le succès prévisible de Kung-Fu Panda 4 en mars, puis le démarrage en trombe de Moi, Moche et méchant 4 au début de l’été, sans oublier le raz-de-marée Vice-Versa 2 qui submerge le box-office depuis son lancement quasi record en juin.

Danse de Joie

Étant donné la popularité du premier Vice-Versa, on s’attendait à un autre joli succès pour la suite, mais pas à un tel braquage. Moins d’un mois après le début de son exploitation mondiale, Vice-Versa 2 cumule 1,25 milliard de dollars au box-office, dont 543 millions à domicile. Même avant de franchir le cap du milliard, le film réalisé par Kelsey Mann s’était déjà imposé comme le plus gros succès de 2024, loin devant Dune 2 (711 millions) et très, très loin devant Godzilla x Kong (567 millions). Seuls Deadpool 3, Joker 2 ou Mufasa pourraient éventuellement le détrôner d’ici la fin de l’année, et encore, on écrit ça sans grande conviction.

Au passage, Vice-Versa 2 devient aussi le troisième film d’animation de l’histoire à atteindre le demi-milliard de dollars en Amérique du Nord derrière Super Mario (574 millions) et Les Indestructibles 2 (608 millions). Ou le quatrième si on compte le remake du Roi Lion comme un film d’animation.

Axiété > Godzilla > Paul Atréides

Sans surprise, c’est également le plus gros succès de tous les temps pour Pixar, puisqu’il a déjà dépassé Toy Story 3, Toy Story 4 et Le Monde de Dory, aussi bien au niveau national que mondial. Il a plus récemment déboulonné Les Indestructibles 2 (1,24 milliard), mais pas son box-office domestique puisque la suite de Brad Bird a engrangé la somme hallucinante de 608 millions de dollars sur le territoire nord-américain.

Par rapport aux autres poids lourds du cinéma d’animation, Vice-Versa 2 a encaissé plus à domicile que La Reine des Neiges 2 (477 millions), mais pas encore au niveau mondial (1,45 milliard). Quant à Illumination et Universal, Super Mario reste lui aussi un cran au-dessus avec ses 1,3 milliard de dollars, mais ça ne devrait être qu’une question de jours avant qu’il soit égalé. Et en ce qui concerne les films Moi, moche et méchant (les deux spin-off sur les Minions compris), la saga a beau être la plus lucrative, elle s’est elle aussi laissé dépasser par les Émotions de Pixar.

L’argent, la clé du bonheur

Envie d’ailleurs

Du côté du box-office international (qui représente un peu plus de 56% des recettes totales), et plus particulièrement de la France où il est sorti le 19 juin, Vice-Versa 2 cumule 5,4 millions d’entrées en trois semaines, contre 2,2 millions pour premier volet de 2015 (qui avait terminé sa course tricolore avec 4,5 millions de tickets vendus). Il a donc déjà rattrapé Toy Story 4 (4,4 millions d’entrées sur toute son exploitation) et se rapproche à très grands pas des Indestructibles 2 (5,8 millions d’entrées en tout), si bien qu’il devrait aussi devenir le plus gros carton de Pixar en France.

« La moulaaaaa »

Reste à faire mieux que Super Mario (7,3 millions) et La Reine des Neiges 2 (7,4 millions), ce qui n’a rien d’impossible étant donné qu’au même stade d’exploitation que Vice-Versa 2, les deux films étaient respectivement à 4,8 et 4,5 millions d’entrées.

Après le succès de Kung Fu Panda 4 (et encore avant ça du Chat Potté 2), le démarrage solide de Moi, moche et méchant 4 (qui compte déjà 255 millions de dollars au box-office mondial) et le triomphe de Vice-Versa 2, il est donc logique que Disney, Pixar et DreamWorks en tirent des leçons, et freinent les productions de longs-métrages originaux au profit d’autres suites, spin-off ou suites de spin-off. Et les prochaines sont déjà nombreuses, entre Toy Story 5, Shrek 5, La Reines des Neiges 3, Zootopie 2 et Vaïana 2…