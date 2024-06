Après plusieurs gros flops, Vice-versa 2 sauve Pixar (et Disney) et confirme leur stratégie

Vice-Versa 2 démarre du feu de dieu au box-office. Et après les échecs de plusieurs films (Buzz l’éclair, Elementaire), c’est une victoire nécessaire pour Disney et Pixar.

Depuis la pandémie, le business Pixar n’est pas au plus fort. D’un côté, le studio d’animation racheté par Disney en 2006 s’est engouffré dans la brèche du streaming avec plusieurs sorties directement sur Disney+ : Soul en 2020, Luca en 2021, et Alerte rouge ! en 2022. De l’autre, les films exploités au cinéma se sont plus ou moins plantés. En 2022, Buzz l’éclair a été un bide monumental, et l’année suivante, Elementaire a limité la casse sans pour autant être un vrai succès.

A lire aussi Les 10 meilleurs courts-métrages Pixar

Et c’est sans parler des bides du côté de Walt Disney Animation Studios, avec Avalonia : L’Étrange Voyage en 2022 et le désastre Wish : Asha et la Bonne Étoile en 2023.

Dans ce contexte, Vice-Versa 2 était attendu comme le messie. En 2015, Vice-Versa, réalisé par Pete Docter (actuellement directeur artistique du studio Pixar) avait rencontré un succès phénoménal, avec près de 860 millions au box-office mondial. Neuf ans après, la suite avait donc pour objectif de rallumer la flamme des Pixar de la belle époque. Et de toute évidence, le pari est réussi.

LE GRAND RETOUR DE PIXAR

Vice-Versa 2 a été un raz-de-marée dès les premiers jours. Aux États-Unis, il est sorti le 14 juin et a démarré avec plus de 154 millions au box-office domestique – particulièrement important puisque c’est là qu’un studio américain récupère le plus d’argent. C’était quasiment le double des prédictions à 80-90 millions, et c’était presque un record pour Pixar. Seul Les Indestructibles 2 a fait mieux (182 millions).

Dans le reste du monde, Vice-Versa 2 avait encaissé environ 140 millions pour son démarrage, dans 38 territoires. Avec un total d’environ 295 millions au box-office mondial, Vice-Versa 2 avait donc démarré très, très fort.

Énorme démarrage pour Vice-Versa 2 au box-office : 295 millions dans le monde, dont 155 côté domestique



C'est plus que le premier film, qui avait terminé sa carrière avec 858 millions #InsideOut2 #ViceVersa2 #Pixar



Budget : 200 millions pic.twitter.com/ajG90hAj8H — Ecran Large (@EcranLarge) June 16, 2024

À titre de comparaison, simplement avec ce démarrage, Vice-Versa 2 a dépassé les scores entiers de Buzz l’éclair (226 millions), En avant (142 millions, dans une période de pandémie), et Wish (255 millions). Et pour élargir en restant chez Disney, c’est également mieux que le box-office final de The Marvels (206 millions).

La joie Pixar contamine l’anxiété Disney (ou vice-versa)

Sans surprise, le film continue sur sa lancée. Côté domestique, il est déjà devant le score du premier Vice-Versa sur la même période (235 millions, contre 216 pour le premier). Et ces chiffres vont évidemment grimper ce week-end encore, avec 85-90 millions supplémentaires selon Deadline, ce qui marquerait un record pour un film d’animation Disney. Il va dans tous les cas déjà écraser le box-office domestique final de Dune 2 (282 millions), puisqu’il devrait arriver aux alentours de 340 millions après ce deuxième week-end.

En seulement une semaine, le Pixar a déjà encaissé plus de 480 millions au box-office mondial, sans compter tous les résultats de ce week-end. De quoi rapidement dépasser le score final d’Élementaire (496 millions), puis Wall-E (532 millions), Rebelle (554 millions), Cars 2 (560 millions), Monstres et Cie (560 millions), Ratatouille (626 millions), et encore beaucoup d’autres. Même en prenant en compte l’inflation, c’est une victoire écrasante.

Si tu te demandes comment fonctionne le box-office (budgets, box-office domestique, inflation…), voici un petit guide en vidéo :

LE MILLIARD POUR VICE-VERSA 2 ?

Vice-Versa 2 a officiellement coûté 200 millions de dollars, hors frais marketing. C’est un peu plus élevé que le premier (175 millions, en 2015).

A ce rythme, plus grand-chose ne semble pouvoir arrêter cette suite, hormis peut-être Deadpool & Wolverine qui arrive fin juillet – c’est un autre film Disney, via Marvel, et le studio a bien planifié les sorties. La question est donc de savoir jusqu’où le nouveau Pixar pourra aller au box-office, sachant qu’il va DÉJÀ passer la barre des 500 millions.

Si on regarde son démarrage au box-office domestique, la réponse semble évidente. Avec 154 millions à sa sortie, Vice-Versa 2 s’est placé juste derrière le score des Indestructibles 2 (182 millions), et devant Le Monde de Dory (135 millions), Toy Story 4 (120 millions) et Toy Story 3 (110 millions). Le point commun entre tous ces films ? Ils ont passé le milliard au box-office.

Indestructible première place

Deadline a également rapporté que Vice-Versa 2 avait fait un meilleur démarrage que La Reine des neiges 2 et Super Mario Bros, le film, en ajustant avec l’inflation et quelques autres critères pour affiner la comparaison. Là encore, ce sont deux films qui ont largement passé le cap du milliard au box-office.

Pour le service compta de Pixar (et donc Disney), ce milliard quasi assuré serait certainement une bonne nouvelle. Ce serait d’ailleurs le premier film de 2024 à y parvenir, devant Dune 2 (711 millions), actuellement en première place.

Aucun Pixar n’a passé ce cap au box-office depuis Toy Story 4 en 2019. Avant ça, c’était Les Indestructibles 2 en 2018. Et encore avant, c’était Le Monde de Dory en 2016. Pas besoin d’être particulièrement malin pour voir le point commun : ce sont des suites. Et de vraies suites, simples à vendre et comprendre, contrairement à Buzz l’éclair.

Si quelqu’un se demandait encore pourquoi Pixar osait lancer un Toy Story 5 (prévu pour juin 2026), voilà donc la seule et unique explication valable.