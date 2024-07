Après le carton Vice-Versa 2, le cinéma sauvé par Moi, moche et méchant 4 ? 

Après Vice-Versa 2 de Pixar, qui a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, Moi, moche et méchant 4 pourrait lui aussi affoler les compteurs et devenir un des plus gros succès de l’année.

Furiosa, The Fall Guy, Argylle, La planète des singes 4… jusqu’ici, 2024 ne manque pas de déceptions, sinon d’énormes plantages au box-office. Restent Dune 2, Godzilla x Kong et le cinéma d’animation pour sauver les meubles – surtout le cinéma d’animation, en fait. En trois semaines d’exploitation, Vice-Versa 2 a déjà dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, et se rapproche à grands pas du demi-milliard à domicile.

C’est pour l’instant le seul long-métrage à avoir franchi ce cap cette année, mais il pourrait vite être rattrapé par un autre poids lourd : Moi, moche et méchant 4, sorti le mercredi 3 juillet à domicile pour profiter du long week-end de l’Independance. Sans prendre en compte l’inflation, cette franchise animée est la plus lucrative de tous les temps : 5 longs-métrages (sans compter le dernier), dont deux volets à plus d’un milliard et deux autres à plus de 900 millions dans le monde. Forcément, après Pixar, tous les regards sont désormais tournés vers Illumination et Universal.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Selon les projections rapportées par Deadline, Moi, moche et méchant 4 pourrait ainsi amasser jusqu’à 120 millions de dollars sur ces cinq premiers jours d’exploitation en Amérique du Nord (Canada et États-Unis), après avoir encaissé 27 millions pour sa première journée d’exploitation nationale.

Si les estimations se concrétisent, ce sera alors plus que le démarrage de Moi, moche et méchant 3 (99 millions sur cinq jours) et un peu moins que celui de Moi, moche et méchant 2 (143 millions), qui était également sorti un 3 juillet. Ce serait plus globalement le deuxième meilleur démarrage de 2024 derrière Vice-Versa 2 (205 millions sur cinq jours), et devant Dune 2 (98 millions), Godzilla x Kong (94 millions), ou Kung Fu Panda 4 (69 millions).

MOI, MOCHE ET MÉCHANT ET RICHE

Le film réalisé par Chris Renaud et Patrick Delage a déjà encaissé plus de 25 millions de dollars à l’étranger (sur une vingtaine de territoires), et pourrait atteindre les 80 millions au box-office international dès ce dimanche 7 juillet après sa sortie dans une cinquantaine d’autres pays. Au total (avant-premières incluses), Moi, moche et méchant 4 pourrait donc terminer le week-end avec près de 200 millions de dollars en poche. À titre de comparaison, ce serait presque autant que les recettes de Buzz l’Éclair et Wish sur l’ensemble de leur exploitation. Ce serait déjà plus que tout ce qu’ont récolté Furiosa, The Fall Guy et Argylle.



Illumination et Universal avait déjà fait le braquage de l’année en 2023 avec Super Mario Bros : 1,3 milliard de dollars dans le monde, dont près de 575 à domicile, pour 100 millions de budget hors marketing. En 2022, c’est Les Minions 2, la suite du spin-off de la saga Moi, moche et méchant, qui avait offert au box-office une bulle d’oxygène avec ses 940 millions de dollars.

Mieux encore : il n’y aura pas de Garfield pour lui mettre des bâtons dans les roues, du moins pas à domicile, puisque le film est sorti le 24 mai dernier aux États-Unis, et sera disponible en VOD dès le 9 juillet prochain. Quant à Vice-Versa 2, le bulldozer de Pixar devrait d’après les estimations enregistrer une baisse de fréquentation de 45%, et donc empocher 32 millions de dollars pour son quatrième week-end en salles.

The Hollywood Reporter parle quant à lui de 46 millions de dollars supplémentaires du mercredi 3 juillet au dimanche 7 juillet. De fait, Vice-Versa 2 devrait poursuivre sa route, tout en laissant suffisamment de place à Moi, moche et méchant 4 pour exister.

Moi, moche et méchant 4 sortira le 10 juillet en France.