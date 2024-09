« C’était horrible » : Vice-Versa 2 a été un enfer de production pour Pixar (et pas que)

Le film Vice-Versa 2 est un immense succès pour Disney et Pixar, mais a aussi été pour les équipes d’animation un cauchemar symptomatique de la gestion du studio depuis plusieurs années.

Plus que de mettre du beurre dans les épinards, Vice-Versa 2 a sauvé Pixar d’un naufrage qui durait depuis la pandémie, exception faite d’Élémentaire qui a miraculeusement remonté la tête hors de l’eau après avoir touché le fond. La sortie de Buzz l’Eclair a été le coup le plus violent, le spin-off de Toy Story étant à ce jour le plus gros échec commercial du studio à la lampe.



Mais Vice-Versa 2 a ramené l’équilibre dans la Force (le tiroir-caisse) en devenant successivement le plus gros succès de l’année (pour l’instant), le plus gros succès de Pixar, et enfin, le plus gros succès du cinéma d’animation de tous les temps. Une belle histoire de persévérance qui a balayé toute anxiété, du moins en apparence. Car en coulisses, le long-métrage réalisé par Kelsey Mann a été un cauchemar de production comme l’ont dénoncé plusieurs sources internes à IGN.

Les animateurs à trois mois de la sortie

MONSTRES AU TRAVAIL

Derrière le rideau, tout n’était déjà plus très rose au moment de la sortie de Vice-Versa 2. Pixar se remettait toujours péniblement de la vague de licenciements de mai 2024, qui l’a privé d’environ 14% de ses effectifs (un an seulement après l’éviction de plusieurs pontes tels qu’Angus McLane). Cette décision, couplée à d’autres, a entrainé une crise sans précédent. Plus précisément « un crunch sans précédent » sur Vice-Versa 2, comme l’a décrit un des 10 anciens employés anonymes avec lesquels IGN s’est entretenu. Par ailleurs, le média a précisé que Disney n’avait pas souhaité répondre à l’article en question.



Si le développement de Vice-Versa 2 a commencé dès janvier 2020, la suite de Vice-Versa a été officialisée en septembre 2022, quelques mois seulement après le crash de Buzz l’Éclair, qui était alors le premier Pixar à revenir en salles depuis la pandémie. En d’autres termes, tous les espoirs ou presque reposaient sur Vice-Versa 2, non sans créer au fil des mois un climat de plus en plus angoissant :

« C’est une pression que tout le monde a ressentie. On avait besoin que le film fonctionne parce qu’autrement, on n’aurait plus eu de studio. C’est la pression qui pesait sur tout le monde durant tout ce temps […] ».

Un personnage pour les représenter tous

Tout le monde a donc travaillé d’arrache-pied et bien plus qu’à l’ordinaire :

« Je pense que pendant un mois ou deux, les animateurs ont travaillé sept jours sur sept » […] « Une quantité astronomique de personnes qui travaillaient sur la production se sont retrouvées à faire des tâches qu’ils n’avaient jamais vraiment faites avant… C’était horrible. »

Une source a quant à elle précisé que le générique de fin de Vice-Versa 2 est plus long que dans n’importe quel autre long-métrage du studio, étant donné le nombre record de personnes qui ont travaillé dessus, notamment celles qui ont été licenciées entre temps et n’auront donc aucun bonus par rapport au succès du film en salles (1,6 milliard de dollars au box-office mondial).

« Je dirais qu’au moins 95 % des personnes qui ont été licenciées sont financièrement dans la merde en ce moment », a ainsi déclaré une autre source.

C’était donc un appel à l’aide, pas une vanne sur la puberté

Y a-t-il un Docter dans la salle ?

L’omniprésence de Pete Docter, si elle a été saluée ou justifiée par certains, a aussi été pointée du doigt par d’autres : « On ne peut rien faire sans Pete [Docter], littéralement rien, et ça crée un goulot d’étranglement », parlant même d’un « culte divin » autour du chef, comme à l’époque de John Lasseter. Après une période d’ouverture, qui a notamment permis à Domee Shi (Alerte rouge) et Enrico Casarosa (Luca) de signer leur premier long-métrage original, le studio serait donc en train de se replier sur lui-même, sur ses franchises et quelques vétérans et initiés, de plus en plus réticent à l’arrivée de nouveaux talents, de nouvelles voix et de nouvelles sensibilités.

Tout ça résonne tristement avec les propos que Pete Docter a tenus en mai dernier quant à la nécessité de se remettre en question et de faire « moins de contes autobiographiques […], mais plutôt des projets capables d’attirer les spectateurs en masse, dont beaucoup seront des suites ou des spin-offs, comme c’était encore le cas récemment. »

« Not on wy watch »

Ainsi, Toy Story 5 sera réalisé par Andrew Stanton (Le Monde de Nemo, WALL-E, Le Monde de Dory) et Les Indestructibles 3 par Brad Bird (Les Indestructibles 1 et 2, Ratatouille). Elio, le prochain film original de Pixar, devait quant à lui être réalisé par Adrian Molina, qui aurait eu sa première réalisation solo après avoir travaillé avec Lee Unkrich sur Coco en 2017. Il a finalement été remplacé par la réalisatrice Domee Shi (avec la précision que ce nouveau film n’aura rien à voir avec Alerte rouge).

Évidemment, après le méga-carton de Vice-Versa 2 (et plus globalement des suites dans le cinéma d’animation), tous les regards seront tournés vers ces deux prochaines suites, tandis qu’un potentiel échec ou résultat tiède d’Elio pourrait peser très lourd dans la balance. De là à dire qu’il n’a tout simplement pas le droit à l’erreur, il n’y a qu’un pas.