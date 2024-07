Vice-Versa 2 : comment devenir le plus gros film d’animation de l’Histoire, par Pixar et Disney

On continue de suivre l'ascension phénoménale de Vice-Versa 2 au box-office, le film étant officiellement devenu le plus gros succès en salles de tous les temps pour Pixar, Disney et le cinéma d'animation tout court.

Pas besoin d'être devin pour annoncer que les suites vont continuer d'inonder les salles de cinéma dans les prochaines années. Si Barbie, Oppenheimer, Super Mario ou Elémentaire étaient de bons contre-exemples en 2023 (quand bien même l'aura de certaines franchises ou auteurs a pu aider), il suffit de jeter un œil aux plus gros succès de 2024 pour confirmer que l'obsession d'Hollywood pour les suites ne va pas se calmer de sitôt : Dune 2, Godzilla x Kong, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4, Moi, moche et méchant 4... Sans oublier le mastodonte Vice-Versa 2.

Ce dernier a, entre autres, sauvé Pixar après une série d'échecs et de passages en VOD dont on pensait que le studio ne se relèverait pas. Si bien que celui-ci continuera de miser sur des suites en pagaille, à commencer par Toy Story 5, comme l'avait expliqué le directeur artistique Pete Docter. Et en même temps, il suffit de regarder les chiffres pour entendre le doux son des pièces d'or qui tombent dans la machine.

Le plus gros film de l'année, pour l'instant

Box-office domestique de Vice-Versa 2 : 603 millions de dollars

Box-office mondial de Vice-Versa 2 : 1,46 milliard de dollars

Budget de Vice-Versa 2 : 200 millions de dollars, hors frais marketing

Avec 154 millions de dollars, Vice-Versa 2 a bien réalisé le plus gros démarrage national de 2024, mais peut-être que Marvel doublera très bientôt Pixar avec Deadpool & Wolverine. Le 34e long-métrage du MCU promet d'être le bulldozer de l'été, sinon de l'année, les dernières estimations pour son premier week-end d’exploitation en Amérique du Nord étant comprises entre 160 et 170 millions de dollars !

Toujours est-il que Vice-Versa 2 reste pour l'instant le plus gros succès de l'année : c'est non seulement le premier film à atteindre le milliard de dollars au box-office mondial, mais aussi le seul à avoir dépassé le demi-milliard à domicile. Son budget a beau être plus élevé que ceux de Dune 2 (190 millions), La Planète des singes : Le Nouveau Royaume (160 millions) ou Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (135 millions), la suite de Kelsey Mann sort largement gagnante.

"ON A NIQU* NINTENDO, GODZILLA ET DENIS VILLENEUVE !"

Comme en 2019 (après les braquages de Star Wars 9, Captain Marvel, Endgame, Spider-Man : Far from Home, Aladdin, Le Roi Lion, Toy Story 4 et La Reine des Neiges 2), Disney devrait donc s'imposer cette année comme le roi du pétrole à Hollywood, qui plus est avec Vaïana 2 en novembre et Mufasa en décembre.

En revanche, au box-office français, Vice-Versa 2 cumule 6,8 millions d'entrées, donc toujours...