Toy Story 5 : excellente nouvelle pour la suite de la saga Pixar (finalement, on a hâte)

Pixar sait attirer notre attention : le réalisateur de Toy Story 5 est un habitué de la saga, et ça fait envie.

Il y avait de quoi avoir peur. Après un troisième volet déchirant, la saga Toy Story avait rempilé pour un épisode 4 inégal, mais très beau, qui apportait lui aussi une douce conclusion à la franchise. Mais une fois encore, Pixar et Disney relancent la machine en préparant un Toy Story 5. La suite de trop ? Peut-être, mais lors d’une projection de Vice-versa 2, le cinéaste Pete Docter a annoncé une bonne nouvelle qui pourrait rassurer les amoureux de la franchise.

Quand on t’annonce qu’un Toy Story 5 arrive…

Toy Story 5 : un retour qui fait plaisir

En effet, le cinéaste derrière Monstres et Cie et Soul a révélé le nom du réalisateur de Toy Story 5, à savoir Andrew Stanton. Une sacrée annonce puisque le metteur en scène de 1001 pattes, Le Monde de Nemo et WALL·E est un des artisans historiques de Pixar. Toy Story 5 serait la première réalisation d’Andrew Stanton pour la filiale de Disney depuis 2016 et son (inégal) Monde de Dory.

À noter que s’il n’a jamais (co)réalisé un Toy Story, Andrew Stanton est familier de cet univers puisqu’il a participé à l’écriture de tous les opus de la franchise. Depuis quelques années, le cinéaste a exclusivement officié du côté de la prise de vue réelle en mettant en scène des épisodes de série, notamment Stranger Things, For All Mankind et Le Problème à 3 corps. Tout récemment, le bonhomme a également écrit les deux derniers épisodes d’Obi-Wan Kenobi.

… mais qu’il est réalisé par Andrew Stanton !

Un sacré CV qui rassurera quelques sceptiques de ce projet de Toy Story 5. À noter qu’Andrew Stanton ne devrait pas être le seul à faire son grand retour dans ce nouvel opus puisque les voix de Woody et de Buzz, respectivement Tom Hanks et Tim Allen, ont été contactées pour reprendre leur rôle. À défaut d’en savoir plus sur cette suite (titre, intrigue, casting), rappelons que sa sortie dans nos salles de cinéma françaises est actuellement fixée au 17 juin 2026.