Indiana Jones 5 a fait une grosse erreur selon l’actrice iconique de la saga, Karen Allen

Karen Allen, qui incarne la mémorable Marion dans la saga, a un problème avec Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Et on la comprend.
L’histoire est bien connue : Steven Spielberg rêvait à l’époque de réaliser un James Bond, George Lucas lui a parlé de son idée d’aventurier alors nommé Indiana Smith, et ensemble ils ont changé la face du cinéma en créant Indiana Jones. En 1981, Les Aventures de l’arche perdue a retourné la tête d’à peu près tout le monde, et quarante ans après, Hollywood court toujours après cette formule miraculeuse.
Parmi les rendez-vous obligatoires d’une telle aventure à la 007, il y avait bien sûr les personnages féminins. Indiana Jones a eu droit à la conquête de passage avec Willie (Kate Capshaw) dans Indiana Jones et le temple maudit, aux ennemies vicieuses avec Elsa (Alison Doody) dans Indiana Jones et la dernière croisade et Irina Spalko (Cate Blanchett) dans Indiana Jones et le Royaume des crânes de cristal, et à l’alliée de choc avec Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) dans Indiana Jones 5.
Mais la seule, la vraie et l’unique héroïne de la saga Indiana Jones est bien sûr Marion Ravenwood. Elle était là pour affronter les nazis qui fondent comme neige au soleil dans le Puits des âmes, elle était de retour avec leur fiston face aux aliens dans le quatrième opus, et elle a passé une tête à la fin de l’ultime opus (on l’espère), histoire d’offrir une conclusion romantique aux personnages. Mais l’actrice Karen Allen n’est pas réellement satisfaite par Indiana Jones et le Cadran de la destinée, et elle explique pourquoi.
À EN PERDRE ALLEN
Karen Allen a beau compter quelques films majeurs sur son CV, comme La Chasse de William Friedkin et Starman de John Carpenter, elle restera pour beaucoup l’inoubliable Marion Ravenwood d’Indiana Jones. Debra Winger, Amy Irving, Barbara Hershey ou Sean Young avaient toutes été plus ou moins approchées à l’époque, mais c’est elle, révélée quelques années plus tôt dans American College de John Landis, qui a été choisie.
Plus de 40 ans après, Karen Allen parle encore de cet excellent personnage féminin qui tient une place de choix dans la pop-culture. Invitée au salon Connecticut’s Terrificon, elle est revenue sur son mini-rôle dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Parce qu’en réalité, c’est uniquement grâce à elle que Marion est revenue dans ce cinquième épisode (via Comicbook.com) :
« Quand Steven devait réaliser Indiana Jones 5, j’avais un rôle important. C’était à propos de nous, Indy et Marion. Mais ensuite il s’est retiré du projet et ils sont partis dans une autre direction…
Je pense que je peux le dire maintenant parce que ça fait un petit moment : je n’étais pas dans le scénario original qu’ils avaient fini quand James Mangold est arrivé. Quand il a fini le scénario, je n’étais pas du tout présente. On me l’a communiqué, et j’ai dit, ‘Vous faîtes une terrible erreur’. »
LE PROBLÈME D’INDIANA JONES 5
Karen Allen a alors écrit une lettre au réalisateur et co-scénariste James Mangold, ainsi qu’aux producteurs Steven Spielberg et Kathleen Kennedy, pour leur expliquer en quoi c’était une erreur de laisser Marion de côté :
« ‘Avec Marion, vous avez créé un personnage tellement vital, intéressant et fantastique, vous ne pouvez pas la laisser disparaître. Vous ne pouvez pas la laisser disparaître dans le néant.’ Et le lendemain, j’ai eu un appel de Kathy Kennedy, ‘Tu as absolument raison. Je ne sais pas pourquoi on a pensé que c’était bien de faire ça’. ».
Karen Allen avait gagné cette bataille, puisque Marion apparaît à la toute fin d’Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Indy et elle s’étaient séparés après Indiana Jones 4, mais elle est là lorsque le héros se réveille. De quoi offrir une conclusion douce au duo, qui se rabiboche tandis que le superbe thème musicale de Marion, composé par John Williams, revient. Mais pour Karen Allen, ce n’était pas assez :
« Ils ont écrit cette jolie scène pour conclure le film. C’est nous deux, et on sent qu’on va finir ensemble.
Mais ce n’était pas ce que j’espérais. J’espérais que Marion aurait une plus grande place dans le dernier film. Je voulais juste être là pour le personnage, pas tant pour moi-même. Mais j’ai vraiment eu le sentiment que Marion méritait mieux, c’est ce que je me suis dit. »
Karen Allen pourra peut-être se consoler en voyant à quel point ce Indiana Jones et le Cadran de la destinée a été un bide stratosphérique. Avec un budget hallucinant estimé à 300-380 millions, il s’est vautré avec seulement 384 millions au box-office. Indiana Jones et le Royaume des crânes de cristal a certes BEAUCOUP divisé le public, il a rencontré un immense succès avec plus de 786 millions en salles, pour un budget de 185 millions. Et là, Marion avait un rôle central dans l’histoire.
Au fait, « à en perdre Allen », très bon. On sent naître un talent pour la chose ! 😉
Article intéressant, c’est vrai que le cas de Marion est un des points d’interrogation de Indy 5. Comme je le dis dans un autre com, pour moi La Dernière Croisade est un chef d’oeuvre absolu qui n’aurait jamais dû avoir de suite. Partant de là, le 4 et le 5 sont inutiles et superflus, le 4 a des bonnes scènes au début mais le film est raté.
–
Le 5 est plutôt réussi dans l’ensemble, même si la maestria de Spielberg manque cruellement. L’histoire se tient bien (oui, même la fin osée), le personnage de Phoebe Waller-Bridge est très bon et pour moi le film offre une bonne conclusion à la saga.
Un des vrais problèmes, c’est que le film n’a pas suffisamment intégré l’âge d’Harrison Ford. Indiana Jones continue à résoudre les situations principalement par l’action, mais on voyait bien que le réalisateur était contraint de masquer les limites physiques de l’acteur à travers des cadrages trop serrés. Résultat : la mise en scène perdait en lisibilité, en dynamisme et en force iconique.
À mon sens, il aurait fallu exploiter davantage la roublardise et l’expérience du héros. Par exemple, une scène de la saga qui aurait dû inspirer James Mangold est celle où son père, sur la plage, ouvre son parapluie en citant de grands textes, provoquant l’envol d’une nuée de mouettes qui vient percuter l’avion nazi. Ce type de stratagème ingénieux, plus en accord avec l’âge du personnage, aurait été bien plus crédible et fidèle à l’esprit de la série.
Mouais, pour ma part, j’ai vécu son apparition dans le 5 comme celle de Sallah : un gros clin d’oeil nostalgique au passé et au premier film, mais loin d’être indispensable. Bon, après oui, son personnage est important dans la mythologie Jonesienne, mais j’ai trouvé ce retour des vieilles têtes connues de la saga un peu forcé, malgré le fait qu’il y ait une vraie conclusion, mais… je sais pas, il faudrait probablement que je le revoie pour me faire une idée définitive.
Et en ce qui me concerne, j’apprécie beaucoup le 4e épisode, qui retrouve à plusieurs moments le style, le panache et le tempo des films précédents, à mon avis beaucoup sont restés butés sur cette histoire d’E.T. sans chercher à voir plus loin alors que dans les grandes lignes, bah on est quand même dans un pur Indy movie. Je sais pas si je prendrais autant de plaisir à revisionnier le Cadran de la Destinée, en ce qui me concerne…
« Je ne sais pas pourquoi on a pensé que c’était bien de faire ça »…
On devrait appliquer cette phrase à plein de films récents – et c’est pas la seule grosse erreur de ce « Indiana Jones « .
Steven Spielberg avait pour ma part saboté son personnage dans le 4. D’une femme forte en tout point (caractère, force physique) elle était devenu une femme limite alcoolique et tête en l’air chanceuse dans ses maladresses dans le 4. J’ai finalement préféré ses 3 mn dans le 5 que son temps dans le 4.
Alors je crains qu’une (très) grande majorité de personne ne prenait pas du tout sa présence en considération pour voir le film. Mais si cela la rassure de penser que son personnage est iconique je pense que c’est le plus important ^^