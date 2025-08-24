Indiana Jones 5 a fait une grosse erreur selon l’actrice iconique de la saga, Karen Allen

Karen Allen, qui incarne la mémorable Marion dans la saga, a un problème avec Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Et on la comprend.

L’histoire est bien connue : Steven Spielberg rêvait à l’époque de réaliser un James Bond, George Lucas lui a parlé de son idée d’aventurier alors nommé Indiana Smith, et ensemble ils ont changé la face du cinéma en créant Indiana Jones. En 1981, Les Aventures de l’arche perdue a retourné la tête d’à peu près tout le monde, et quarante ans après, Hollywood court toujours après cette formule miraculeuse.

Parmi les rendez-vous obligatoires d’une telle aventure à la 007, il y avait bien sûr les personnages féminins. Indiana Jones a eu droit à la conquête de passage avec Willie (Kate Capshaw) dans Indiana Jones et le temple maudit, aux ennemies vicieuses avec Elsa (Alison Doody) dans Indiana Jones et la dernière croisade et Irina Spalko (Cate Blanchett) dans Indiana Jones et le Royaume des crânes de cristal, et à l’alliée de choc avec Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) dans Indiana Jones 5.

Mais la seule, la vraie et l’unique héroïne de la saga Indiana Jones est bien sûr Marion Ravenwood. Elle était là pour affronter les nazis qui fondent comme neige au soleil dans le Puits des âmes, elle était de retour avec leur fiston face aux aliens dans le quatrième opus, et elle a passé une tête à la fin de l’ultime opus (on l’espère), histoire d’offrir une conclusion romantique aux personnages. Mais l’actrice Karen Allen n’est pas réellement satisfaite par Indiana Jones et le Cadran de la destinée, et elle explique pourquoi.

À EN PERDRE ALLEN

Karen Allen a beau compter quelques films majeurs sur son CV, comme La Chasse de William Friedkin et Starman de John Carpenter, elle restera pour beaucoup l’inoubliable Marion Ravenwood d’Indiana Jones. Debra Winger, Amy Irving, Barbara Hershey ou Sean Young avaient toutes été plus ou moins approchées à l’époque, mais c’est elle, révélée quelques années plus tôt dans American College de John Landis, qui a été choisie.

Plus de 40 ans après, Karen Allen parle encore de cet excellent personnage féminin qui tient une place de choix dans la pop-culture. Invitée au salon Connecticut’s Terrificon, elle est revenue sur son mini-rôle dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Parce qu’en réalité, c’est uniquement grâce à elle que Marion est revenue dans ce cinquième épisode (via Comicbook.com) :

« Quand Steven devait réaliser Indiana Jones 5, j’avais un rôle important. C’était à propos de nous, Indy et Marion. Mais ensuite il s’est retiré du projet et ils sont partis dans une autre direction… Je pense que je peux le dire maintenant parce que ça fait un petit moment : je n’étais pas dans le scénario original qu’ils avaient fini quand James Mangold est arrivé. Quand il a fini le scénario, je n’étais pas du tout présente. On me l’a communiqué, et j’ai dit, ‘Vous faîtes une terrible erreur’. »

Marion contre les nazis

LE PROBLÈME D’INDIANA JONES 5

Karen Allen a alors écrit une lettre au réalisateur et co-scénariste James Mangold, ainsi qu’aux producteurs Steven Spielberg et Kathleen Kennedy, pour leur expliquer en quoi c’était une erreur de laisser Marion de côté :

« ‘Avec Marion, vous avez créé un personnage tellement vital, intéressant et fantastique, vous ne pouvez pas la laisser disparaître. Vous ne pouvez pas la laisser disparaître dans le néant.’ Et le lendemain, j’ai eu un appel de Kathy Kennedy, ‘Tu as absolument raison. Je ne sais pas pourquoi on a pensé que c’était bien de faire ça’. ».

Marion contre les aliens

Karen Allen avait gagné cette bataille, puisque Marion apparaît à la toute fin d’Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Indy et elle s’étaient séparés après Indiana Jones 4, mais elle est là lorsque le héros se réveille. De quoi offrir une conclusion douce au duo, qui se rabiboche tandis que le superbe thème musicale de Marion, composé par John Williams, revient. Mais pour Karen Allen, ce n’était pas assez :

« Ils ont écrit cette jolie scène pour conclure le film. C’est nous deux, et on sent qu’on va finir ensemble. Mais ce n’était pas ce que j’espérais. J’espérais que Marion aurait une plus grande place dans le dernier film. Je voulais juste être là pour le personnage, pas tant pour moi-même. Mais j’ai vraiment eu le sentiment que Marion méritait mieux, c’est ce que je me suis dit. »

Marion contre le destin

Karen Allen pourra peut-être se consoler en voyant à quel point ce Indiana Jones et le Cadran de la destinée a été un bide stratosphérique. Avec un budget hallucinant estimé à 300-380 millions, il s’est vautré avec seulement 384 millions au box-office. Indiana Jones et le Royaume des crânes de cristal a certes BEAUCOUP divisé le public, il a rencontré un immense succès avec plus de 786 millions en salles, pour un budget de 185 millions. Et là, Marion avait un rôle central dans l’histoire.