Vice-Versa 3, Toy Story 5, Les Indestructibles 3 : Pixar fait un point sur ses prochaines suites

Pete Docter, le boss de Pixar, donne des nouvelles de Vice-Versa 3, Toy Story 5 et Les Indestructibles 3.

Après le passage à vide des sorties de Buzz l’Éclair (226 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de production de 200 millions, selon JP Box-Office) et Élémentaire (154 millions au box-office domestique pour 200 millions de budget), Pixar a signé le plus gros succès de l’Histoire pour un film d’animation avec Vice-Versa 2.

Partagé entre l’attente et la peur d’un Vice-Versa 3

Vice-Versa 3 et Toy Story 5 : mise à jour des suites Pixar

Avec un budget de production de 200 millions de dollars (JP Box-Office), le film réalisé par Kelsey Mann a récolté 644 millions sur le sol américain et 1,6 milliard dans le monde. De quoi redonner de la force à la filiale de Disney, au risque de lui donner envie d’encore plus exploiter ses franchises ad nauseam. Par ailleurs, lors d’un entretien pour Fandango, le directeur créatif de Pixar Peter Docter a fait un point sur l’état des réflexions autour d’une possible suite à Vice-Versa 2 :

« Nous en sommes au même point qu’après [le premier] Vice-Versa. Nous nous étions demandés : « Ok, si l’on doit faire quelque chose, qu’est-ce que ce serait ? » et nous avons cherché des idées. On verra bien. J’aimerais qu’on ait l’impression que ce monde est vaste, que nous n’en avons vu que 3 % et que le reste est à découvrir. Il y a donc encore beaucoup à explorer, beaucoup de choses avec lesquelles nous voulions jouer dans les premiers films et qui ne fonctionnaient pas pour des raisons narratives. […] Nous avons beaucoup de choses avec lesquelles jouer. »

Quand Skynet débarque chez Pixar

Si rien n’est encore sûr, il serait bien étonnant que Pixar ne se lance pas dans un Vice-Versa 3. En attendant d’en savoir plus, toujours au micro de Fandango, Peter Docter a également donné des nouvelles de Toy Story 5. Comme annoncé à la dernière édition de la D23, ce nouveau long-métrage s’attaquera aux nouvelles technologies :

« La chose dont nous n’avons jamais parlé dans les précédents Toy Story, c’est que les enfants s’intéressent de plus en plus aux jeux vidéo, aux téléphones et aux écrans. C’est à ça que Woody et sa bande vont devoir faire face, cette fois-ci : les jouets et la technologie. »

En attendant Les Indestructibles 3

Les Indestructibles 3 : état des lieux

Enfin, Peter Docter a fait un point sur l’avancée du prochain long-métrage réalisé par Brad Bird, Les Indestructibles 3. D’après le patron de Pixar, le metteur en scène du Géant de fer et de Mission : Impossible – Protocole fantôme a eu besoin d’une longue période de gestation avant de s’attaquer à ce nouvel opus, qui est encore au stade de l’écriture :

« Je ne sais toujours pas comment Brad travaille. Je ne suis pas sûr qu’il parte d’une intrigue. Il est plutôt du genre à se dire : « Je veux parler de ça ! » Le cœur du récit est encore sujet à discussion. [Brad Bird] a toujours été sensible à de profonds concepts sociologiques. Je pense que nous partirons de là. »

Pour rappel, Toy Story 5 débarquera dans nos salles de cinéma françaises le 17 juin 2026. Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour Les Indestructibles 3.