Après l’immense succès de Toy Story 3 et Toy Story 4, Disney et Pixar ont annoncé en février 2023 que Toy Story 5 était en préparation.

Depuis le premier film sorti en 1995, Toy Story est devenu la franchise la plus prolifique de Pixar, et aussi une des plus populaires. Woody et Buzz ont vécu de folles et bouleversantes aventures avec les autres jouets d’Andy et le studio n’a cessé de faire preuve de créativité et d’innovation pour maintenir la qualité de la saga en proposant chef-d’œuvre sur chef-d’œuvre.

Cependant, après Toy Story 4, qui ressemblait à une conclusion définitive pour les deux héros en plastique, et après l’échec monumental de Buzz l’Éclair au box-office, Disney et Pixar ont décidé de produire un autre Toy Story. Date de sortie, casting, histoire… Voilà tout ce qu’il y a à savoir jusqu’ici sur Toy Story 5.



Y AURA-T-IL UN TOY STORY 5 ?

Oui, lors d’une conférence début 2023 avec les actionnaires sur les résultats de Disney, le nouvel-ancien président-directeur général de la Walt Disney Company, Bob Iger, a annoncé qu’un Toy Story 5 était en développement, en même temps que d’autres suites de franchises iconiques du studio.



En novembre 2023, Tom Hanks et Tim Allen (qui doublent respectivement Buzz et Woody en VO), ont confirmé au Tonight Show que le film était bel et bien sur les rails : « Bob Iger, le patron de Disney, a dit que le projet était lancé, et que le film aurait bien lieu. Les studios nous ont contactés Tom et moi pour qu’on reprenne nos rôles, mais ils ne nous ont rien dit d’autre. »

Plus récemment, lors du D23 d’août 2024, le projet a été officiellement annoncé, avec Andrew Stanton à la réalisation pour la première fois sur cette franchise après avoir travaillé sur le scénario de tous les précédents volets. Il sera secondé par McKenna Harris (le court-métrage Ciao Alberto).

Toy Story 5 will be written and directed by Andrew Stanton #D23

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE TOY STORY 5 ?

Disney a enfin annoncé la date de sortie du prochain opus de Toy Story, dans leur calendrier des sorties à venir. Les aventures de Buzz, Woody et compagnie feront leur retour le 19 juin 2026 aux USA, et le 17 juin 2026 dans les cinémas Français.

Get excited for their next chapter as Woody, Buzz, Jessie and the gang all return for #ToyStory5, coming to theaters Summer 2026! #D23

DE QUOI PARLERA TOY STORY 5 ?

C’est une excellente question. Bob Iger n’a donné aucune information concernant le scénario, mais l’existence même d’un Toy Story 5 est difficile à justifier après Toy Story 4. Pour rappel, à la fin du film, Woody décide de rester avec Bo, la Bergère et quitte donc Buzz et les autres jouets d’Andy/Bonnie après avoir donné son étoile de shérif à Jessie.

A en croire le premier concept art dévoilé lors de la D23 d’août 20254, la bande sera tout de même reformée, puisque tous apparaissent dessus. On peut également y voir Bonnie qui est sur une tablette ou un ordinateur portable planquée sous sa couette, au grand désarroi des jouets qui ne doivent pas connaître Tik Tok et Instagram. On peut donc imaginer qu’après le passage à l’adolescence, puis à l’âge adulte d’Andy, ce cinquième volet s’intéressera à la place de plus en plus grande qu’occupent les écrans dans notre quotidien, qui plus est dans celui des adolescents et pré-adolescents.

« Ah les jeunes, toujours à pianoter sur leur smartphone »

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE TOY STORY 5 ?

Ce cinquième volet devrait retrouver la plupart du casting VO de Toy Story 4, en tout cas ceux qui apparaissent sur le concept art :

Tom Hanks (Woody)

(Woody) Tim Allen ( Buzz)

Buzz) Blake Clark (Zig-Zag)

Wallace Shawn (Rex)

John Ratzenberger (Bayonne)

Joan Cusack (Jessie)

Tony Hale (Fourchette)

En revanche, difficile de savoir si Bonnie sera toujours interprétée par Madeleine McGraw, et si Bo la Bergère et Annie Potts seront toujours de la partie.

« Au pire, on fera juste un caméo avant Toy Story 6 »

OÙ SERA DIFFUSÉ LE FILM TOY STORY 5 ?

Comme les autres films de la saga et étant donné les enjeux financiers et commerciaux derrière ce cinquième volet, Toy Story 5 devrait sortir en salles.