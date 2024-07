Shrek 5 vs Toy Story 5 : leurs sorties en 2026 promet un choc dans les cinémas

Deux immenses franchises vont faire leur retour dans les cinéma en 2026, et le combat entre Shrek 5 et Toy Story 5 risque d’être animé.

Et si le prochain Barbenheimer se trouvait dans l’animation ? Le combat marketing assez mémorable de 2023 entre Barbie et Oppenheimer, qui a fait s’affronter les deux films diamétralement opposés dans leur ton, a vu les projets se booster mutuellement leur popularité. Une aubaine pour n’importe quelle équipe chargée de promouvoir un long-métrage. Évidemment, d’autres gros studios ont tenté de reproduire l’exploit, sans faire mouche pour autant, on se souvient par exemple de SawPatrol, qui cherchait à opposer Saw X et le film Pat’ Patrouille.

Si un coup comme SawPatrol n’a clairement pas pris avec les fans, c’est en partie dû au fait que la combinaison a pu paraitre forcée, que l’idée a été promue par Paramount, et que la force des deux longs-métrages sur internet n’est vraiment pas la même que celle de Barbie et Oppenheimer. Pour qu’un combat comme celui-ci prenne, il faut qu’il vienne naturellement, que la communauté derrière soit très active en ligne et que l’attente pour les projets soit massive. Bref, c’est parfait pour Toy Story 5 et Shrek 5, qui ont des dates de sortie très proches.

A Shrek Story

Si la date de Toy Story 5 est connue depuis un moment, il est prévu pour le 17 juillet 2026 aux États-Unis, l’existence même de Shrek 5 était encore un secret il y a peu. Révélé récemment par Eddie Murphy en interview, en même temps que l’existence d’un spin-off sur son personnage, le cinquième film sur l’ogre vert et sa troupe a été officialisé par DreamWorks, et le studio a annoncé une date de sortie : le 1er juillet 2026.

En plus d’Eddie Murphy, qui reprend donc son rôle de l’Âne , Cameron Diaz et Mike Myers, les voix de Shrek et Fiona sont aussi de retour. Un cinquième épisode avait déjà été teasé à la fin de Le Chat Potté 2, on peut alors s’attendre à ce qu’Antonio Banderas revienne également. Le long-métrage est co-réalisé par Walt Dohrn, qui a écrit sur Shrek 2 et sur Shrek le troisième et qui est le scénariste principal du quatrième opus de la franchise. À ses côtés à la réalisation, Brad Ableson (Les Minions 2 : Il était une fois Gru) prend place.

Les licences phares de Pixar et de Dreamworks se feront donc face au cinéma et le combat sera rude. Historiquement, les deux franchises sont très opposées dans leur ton : Shrek se voulait différent des productions Pixar/Disney et la saga a par conséquent employé un humour bien plus irrévérencieux, plus gras mais aussi plus référencé que sa concurrence. Toy Story, de son côté, représente assez bien ce que Dreamworks a cherché à parodier dans ses films : un ton plus familial, avec moins de double lecture pour adulte et peu de références à la pop culture.

De manière assez amusante, ce ne sera pas la première fois puisque Shrek 4 : Il était une fin était sorti le 30 juin 2010 et Toy Story 3 le 14 juillet 2010 en France. Le combat s’était uniquement passé dans l’Hexagone cela dit, mais c’est Shrek 4 qui avait gagné la bataille sur l’exploitation avec 4,4 millions d’entrées contre 4,1 millions pour Toy Story 3. Pour assister ce combat de titans (qui nous fait quand même dire qu’on est toujours sur les mêmes licences depuis plus de 20 ans), rendez-vous en juillet 2026 dans les salles.