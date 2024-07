The Batman : cette cinéaste française aimerait bien réaliser un des films avec Robert Pattinson

Après The Batman 2 de Matt Reeves, cette cinéaste française ne dirait pas non pour réaliser un des films avec Robert Pattinson.

Malheureusement pour les fans de The Batman et de Robert Pattinson, on a appris en mars 2024 que la sortie de The Batman 2 était repoussée. Il faudra donc patienter encore un peu avant de revoir l’acteur britannique endosser le costume du Chevalier Noir, mais c’est une concession que beaucoup seront sans doute prêts à faire si Matt Reeves nous propose un deuxième film d’aussi bonne qualité que le premier.

Et tandis que la série The Penguin devrait lancer l’intrigue de The Batman 2 en se la jouant Scarface, une cinéaste française a récemment évoqué le long-métrage de Matt Reeves et l’univers qu’il avait transposé à l’écran. Elle a notamment loué la performance de Robert Pattinson, avant de déclarer qu’elle aimerait réaliser l’un des prochains films de la licence.

Vous reprendrez bien un peu de rouge avec votre rouge ?

La High Life de The Batman

Cette cinéaste n’est nulle autre qu’une très bonne connaissance de Robert Pattinson : Claire Denis. Lors d’une interview avec Screen Slate, la lauréate du Grand Prix au Festival de Cannes 2022 avec Stars at Noon a donc parlé de The Batman, et elle en a également profité pour dire qu’elle aimerait bien réaliser un des prochains opus :

« J’ai regardé The Batman parce que Robert Pattinson est un ami. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de post-production. Une équipe de 300 personnes. Mais le travail en interne, la façon dont Robert pense Batman – j’aime la façon dont il a construit son Batman. Mais le reste, les effets, les foules, la post-production, c’est comme s’il y avait deux films en un. Il y a l’histoire de Batman, qui est très intime et délicate, et puis le reste. Je ferais bien un film sur Batman si je pouvais le faire en gardant uniquement la partie « intime et délicate ». »

Bruce Wayne quand tu fais une blague sur ses parents

Pour rappel, Claire Denis a déjà collaboré avec Robert Pattinson via son film de 2018 High Life, dans lequel l’acteur tenait le premier rôle. Ils auraient d’ailleurs également dû retravailler ensemble dans le cadre de Stars at Noon, mais Pattinson a été obligé de quitter le projet pour cause de conflits d’emploi du temps.

Même s’il semble très peu probable que Claire Denis réalise un long-métrage The Batman, il est évident qu’une réunion entre elle et l’interprète de Bruce Wayne serait un petit évènement. Pour revenir à The Batman 2, le film de Matt Reeves est désormais prévu pour le 30 septembre 2026 en France.