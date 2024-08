Steven Spielberg devrait récupérer un acteur génial pour son film sur les OVNIs, The Dish

The Dish, le nouveau film réalisé par Steven Spielberg, a peut-être trouvé un super acteur (et ça promet).

Malgré leur beauté et leur puissance, les derniers films réalisés par Steven Spielberg peinent à assurer au box-office. Son superbe retour aux sources, The Fabelmans, a tout juste dépassé les 45 millions de dollars de recettes mondiales, avec un budget hors promotion de 40 millions. De son côté, le chef-d’œuvre West Side Story n’a pas atteint les 77 millions dans le monde, malgré son budget de production de 100 millions.

Sa dernière jolie performance au box-office remonte à 2018 avec Ready Player One. Néanmoins, le succès relatif du film (607 millions de dollars cumulés dans le monde, pour un budget de production de 175 millions) tient surtout à ses chiffres à l’international (470 millions), face à box-office domestique pas bien glorieux (137 millions). En espérant que la science-fiction portera encore chance au réalisateur d’E.T., l’extra-terrestre et de Rencontres du troisième type, puisque son prochain film s’intéressera une nouvelle fois aux extra-terrestres.

Retour de Spielberg à la SF après Ready Player One

Une de perdue, Dish de retrouvées

(Provisoirement ?) intitulé The Dish, le nouveau film réalisé par Steven Spielberg devrait avoir pour actrice principale Emily Blunt (Edge of Tomorrow, Sans un bruit). Aussi, ce vendredi, Deadline a annoncé que Colin Firth serait en pourparlers pour rejoindre le casting de The Dish. Célèbre pour les films Kingsman et Bridget Jones, mais aussi pour A Single Man et Le Discours d’un roi, l’acteur signerait ici sa première collaboration avec Steven Spielberg.

Si Emily Blunt et Colin Firth finissent bel et bien par jouer dans The Dish, il s’agira de leur troisième film ensemble, après Arthur Newman (2012) et Le Retour de Mary Poppins (2018). Cette production Amblin, distribuée par Universal, est tirée d’une idée de Spielberg et son scénario a été écrit par David Koepp (Jurassic Park, La Guerre des mondes). Aucun détail n’a encore été révélé sur son intrigue.

Colin Firth dans Le Jour de mon retour

Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour le long-métrage réalisé par Steven Spielberg. En attendant d’en savoir plus, rappelons que Colin Firth sera prochainement dans le dernier film de la trilogie mère Kingsman, produit sous le nom de The Blue Blood et mis en scène par Matthew Vaughn.