Le Seigneur des anneaux : nouvelles images magnifiques pour le film The War of the Rohirrim

De nouvelles images inédites ont été dévoilées pour le film The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim, et on a évidemment hâte.

Ce serait un euphémisme de dire que les fans du Seigneur des anneaux ont été largement divisés face à la première saison de la série Amazon Prime Video, adaptée du travail de J. R. R. Tolkien. Et même si l’un des acteurs a promis que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir allait être « sanguinaire et violente », il est difficile d’imaginer que la production d’Amazon parvienne à combler toutes les attentes, et ne serait-ce qu’effleurer le niveau des films de Peter Jackson.

Malgré tout, d’autres projets tirés de l’univers de Tolkien sont actuellement en préparation et ils donnent forcément un peu envie – tout en faisant craindre le pire. On peut penser à The Hunt For Gollum, réalisé par et avec Andy Serkis, et au film d’animation The War of the Rohirrim de Kenji Kamiyama, sur lequel Peter Jackson sera justement producteur exécutif.

Le second, qui se concentrera notamment sur le roi du Rohan Helm Hammerhand 183 ans avant les évènements des Deux Tours, vient d’ailleurs de dévoiler ses premières images, et on risque d’avoir du mal à rester patient.

Notre critique de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir

La Guerre des Rohirrim : le véritable Retour du Roi ?

Présent au Festival d’Annecy 2024, l’équipe de The Lord Of The Rings : The War of Rohirrim a ainsi pu présenter quelques minutes du film d’animation, avant qu’Entertainment Weekly ne dévoile dans la foulée les premières images. On peut donc y voir différents personnages (le fameux Helm Hammerhand, sa fille Hèra qui sera apparemment la protagoniste, et même l’antagoniste Wulf) tout en appréciant son style visuel.

On remarque évidemment un esthétisme très proche de l’animation japonaise, logique puisque c’est le studio d’animation nippon Sola Digital Arts qui s’en est occupé. Le réalisateur Kenji Kamiyama est également un habitué du genre, ayant auparavant officié sur plusieurs productions comme Ghost in the Shell ou la série Blade Runner : Black Lotus.

Ça rend quand même pas mal Edoras en animation

De quoi va parler ce nouveau film Le Seigneur des anneaux ?

Pour ce qui est du scénario, on sait que The War of Rohirrim se concentrera sur l’affrontement entre les Rohirrims, menés par celui qui a donné son nom au gouffre de Helm, et les armées Dunlendings dirigées par leur seigneur Wulf. De son côté, Héra devrait se retrouver à la tête de la résistance pour ensuite motiver son peuple à faire face à l’envahisseur.

C’est Brian Cox qui prêtera sa voix à Helm Hammerhand, tandis que sa fille sera interprétée par Gaia Wise. Luca Puascalino (Skins, The Musketeers) a quant à lui hérité du rôle de Wulf. Il faut également noter la présence de Miranda Otto, qui jouait Éowyn dans deux films de la trilogie du Seigneur des Anneaux et qui reprendra ce personnage pour le film d’animation.

La première protagoniste femme dans un film Seigneur des Anneaux

Le reste du casting vocal est globalement composé d’acteurs novices dans le monde du doublage, comme Lorraine Ashbourne (La Chronique des Bridgerton), Shaun Dooley (The Witcher), Michael Wildman, Yazdan Qafouri ou Laurence Ubong Williams.

On sait aussi que Kenji Kamiyama s’est entouré d’excellents collaborateurs pour préparer ce projet. On peut ainsi citer John Howe, l’illustrateur des romans de Tolkien qui a également travaillé sur tous les films de l’univers de la Terre du Milieu et sur Les Anneaux de Pouvoir, et Richard Taylor, anciennement responsable de la conception des costumes sur les deux trilogies de Peter Jackson et désormais en charge des effets visuels.

Oui, c’est le méchant

On a donc évidemment hâte de voir ce que The War of Rohirrim peut donner, d’autant qu’on a récemment appris que la durée du long-métrage sera d’environ 2h30. La sortie du film est prévue pour la fin de l’année 2024, plus précisément pour le 11 décembre.