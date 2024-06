« Sanguinaire et violent » : Le Seigneur des Anneaux saison 2 va démarrer très brutalement selon cet acteur

Selon l’un des acteurs du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la deuxième saison de la série devrait démarrer sur les chapeaux de roue.

Après la première bande-annonce pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, on se demandait forcément comment la suite de la série pouvait réussir à faire mieux que les premiers épisodes. En effet, la saison 1 est loin d’avoir convaincu les fans et la critique, et c’est pourquoi Amazon espère bien pouvoir développer l’univers de Tolkien d’une meilleure manière avec cette deuxième saison.

Et alors qu’on a appris qu’un personnage de légende très connu des fans du Seigneur des Anneaux fera son arrivée dans les Anneaux de Pouvoir, un acteur de la série a récemment parlé de la saison 2. Il a ainsi révélé que le démarrage de cette suite pourrait marquer les esprits par rapport à sa violence et à sa brutalité.

Les Anneaux de Pouvoir, de sang et de violence

Il s’agit de l’acteur Sam Hazeldine, notamment connu pour avoir interprété Georgie Sewell dans la saison 2 de Peaky Blinders. Il avait fait son entrée dans les Anneaux de Pouvoir fin 2022 en tant que remplaçant de Joseph Mawle pour le rôle du père des orcs Adar. C’est via une interview pour Entertainment Weekly qu’il a donc évoqué le démarrage de la saison 2 de la série, avouant avoir été lui-même surpris :

« La saison 2 commence en trombe, et j’ai même été surpris de voir à quel point c’est sanguinaire et violent ! »

Je comprends pourquoi il dit ça…

Espérons donc que Sam Hazeldine dise vrai, cet ajout de violence supplémentaire pouvant peut-être renforcer certains points assez faibles des Anneaux de Pouvoir (notamment la cohérence de son univers). Également, on peut imaginer que cette violence participe aussi à la petite guéguerre entre la série d’Amazon et et le prequel de Game of Thrones, House of the Dragon, qu’on avait déjà pu remarquer avec les dates de sorties de leurs bandes-annonces respectives.

Pour rappel, la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir débarquera donc sur Prime Video à partir du 29 août prochain, il nous faudra donc patienter encore un peu avant de savoir si cette suite sera aussi brutale qu’on nous l’a promis.