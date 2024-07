Rebel Moon : Netflix dévoile les durées des version longues de la saga de Zack Snyder

Netflix a dévoilé les durées des versions longues de Rebel Moon, et bonne chance à ceux qui auront le courage de replonger dans le sous-Star Wars de Zack Snyder.

Avec sa bande-annonce pleine de sang et de sexe pour ses versions longues, Rebel Moon est finalement de retour, et on ne peut pas dire que ça nous fasse vraiment plaisir. Débarquant le 2 août prochain sur Netflix, ces fameuses Director’s Cut que Zack Snyder nous promet depuis des mois devraient, selon le cinéaste, nous permettre de découvrir sa véritable vision de son univers de science-fiction, plus mature, plus violent, plus sanglant, plus sexuel… bref, vous avez compris l’idée, plus « snyderien ».

Mais après le désastre final de Rebel Moon 2, il est difficile d’encore croire au potentiel de ce sous-Star Wars du réalisateur de Man of Steel. D’ailleurs, Netflix a récemment révélé les durées des versions longues des deux films Rebel Moon, et ça ne nous donne pas vraiment de motivations supplémentaires.

Le démoniaque Rebel Moon et ses 666 heures

Vous êtes prêt ? Alors on y va. Les versions (très) longues des parties 1 et 2 de Rebel Moon, désormais nommées Chalice of Blood et Curse of Forgiveness (posez pas de question, il sait ce qu’il fait), dureront respectivement 3h21 et 2h51. Au total, les plus courageux (ou les plus fous) en auront donc pour plus de 6 heures de Rebel Moon.

Pour rappel, les versions originales des deux films duraient chacune 2h13 et 2h02, ce qui constituait déjà une véritable épreuve. Alors, avec environ deux heures supplémentaires, on aurait tendance à se dire que Snyder les utiliserait pour améliorer sa faible intrigue et mieux développer ses personnages. Mais à en croire la bande-annonce et les déclarations du réalisateur, ces nouvelles séquences ne pourraient servir qu’à présenter cet aspect plus mature qui semble étrangement important pour le cinéaste.

L’antéchrist Zack Snyder

Est-ce qu’on peut néanmoins espérer une bonne surprise ? Impossible à dire, mais ce qui est à peu près sûr, c’est que ces Director’s Cut classés R ne seront probablement pas pires que les films originaux (si c’est le cas, Snyder est vraiment un génie). Si vous en avez déjà marre des JO, que vous détestez bronzer au soleil ou que vous êtes tentés par 6h12 d’un Rebel Moon sanglant et sexuel, voilà une bonne occasion de fixer une journée tranquillou sur votre canapé. Chalice of Blood et Curse of Forgiveness seront disponibles sur Netflix à partir du 2 août 2024