Rebel Moon : une bande-annonce avec BEAUCOUP de sang et de sexe pour les versions longues

Pour le meilleur et pour le pire, la saga Rebel Moon de Zack Snyder revient sur Netflix, et en versions longues, s’il vous plaît.

Même si Rebel Moon 2, le désastre final de Zack Snyder, a sûrement enterré tout espoir de voir cette franchise prendre une meilleure direction, cela ne semble pas embêter le réalisateur de 300 et Watchmen. En effet, la collaboration entre Netflix et Snyder est toujours au beau fixe, puisque sa série d’animation Twilight of the Gods s’est enfin dévoilée dans un premier teaser.

Mais avant ça, ce sont les versions longues des deux premières parties de Rebel Moon, Enfant du Feu et L’Entailleuse, qui nous ont été annoncées. Selon le réalisateur, celles-ci contiennent plus de sexe, de sang et sont presque comme de « nouveaux films » avec des « dialogues différents ». De grandes promesses qui font vibrer les fans et frissonner les autres, et dont on voit un peu la couleur dans cette bande-annonce.

À lire aussi Notre classement des films de Zack Snyder

Rebel Moon : encore plus Rebel, encore plus Moon

Bon… Il a tenu sa promesse, et presque un peu trop, puisque tout ce qu’on remarque dans cette vidéo, c’est justement le sang et le sexe. La bande-annonce s’ouvre d’ailleurs sur une cyborg aux seins nus, marchant sous la pluie (ce n’est pas une blague). La suite nous montre principalement des effusions de sang numérique ultra exagérées, du sexe, l’assassinat du roi du Monde-Mère en mode Jules César assez gore, des corps qui explosent, encore du sexe, des os humains écrasés, une scène de hentai… Que de bonnes choses, finalement !

Ces deux nouvelles versions, désormais nommées Chapter One: Chalice of Blood et Chapter Two: Curse of Forgiveness (Chapitre un : Calice de sang et Chapitre deux : La malédiction du pardon en français), semblent donc peu différer au niveau de l’histoire des films originaux. La forme serait cependant bien plus mature et violente, mais à un point qui pourrait rapidement devenir ridicule.

Oh mon gars, si tu savais

Ainsi, et malgré les promesses, on sent bien qu’on est toujours devant le même Rebel Moon (en même temps, le contraire aurait été étonnant), juste bien plus sanglant. Il ne faut pas s’y tromper, ces versions longues plairont sûrement aux fans de la franchise (s’il y en a encore après ça), mais il est très peu probable que vous appréciez ce nouveau montage si vous n’avez pas aimé l’original.

Quoi qu’il en soit, si vous voulez voir du Snyder classé R (bonne chance en avance), Rebel Moon : Chalice of Blood et Curse of Forgiveness seront disponibles le 2 août 2024 sur Netflix.