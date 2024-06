Twilight of the Gods : un teaser pour la série mythologique de Zack Snyder sur Netflix

Twilight of the Gods, la première série de Zack Snyder, s’est dévoilée dans un mini teaser pour Netflix.

Malgré le désastre Rebel Moon 2, la collaboration entre Zack Snyder et Netflix est loin d’être terminée. En théorie, les versions longues de Rebel Moon sont prévues pour cet été et même si les chiffres sont loin d’être à la hauteur, le cinéaste a déjà commencé à teaser la suite de Rebel Moon 2.

Mais avant de voir arriver la suite de ce « Star Wars« , le cinéaste a une autre production à présenter au monde : Twilight of the Gods. Pour sa première série, Snyder s’éloigne drastiquement de son dernier projet : exit l’espace, et bienvenue la mythologie nordique et l’animation, quatorze ans après Le Royaume de Ga’Hoole. Vu l’esthétique particulier du réalisateur, on est quand même un peu curieux de voir ce qu’il fera avec ce médium. Pour la première fois, la série vient de se dévoiler dans un teaser.

The first footage from Netflix, Jay Oliva, Zack Snyder and Deborah Snyder's #TwilightOfTheGods pic.twitter.com/pnNM9M6LZA — The Hollywood Reporter (@THR) June 6, 2024

Twilight of the Gods : Snyder’s Ragnarok

C’est dans une bande-annonce présentant tout les futurs projets de films et de séries d’animation appelé Next on Netflix que le court teaser à été dévoilé par la plateforme au N rouge. Dans celui-ci, on peut enfin voir le style d’animation du réalisateur en action. Dans l’ensemble, l’animation est assez épurée, et pourrait presque donner un aspect enfantin, dans le genre utilisé pour les contes. Avec ce court teaser, Netflix a également sorti quelques images.

Snyder sort les muscles

Vu le thème de la série, cela n’est pas un choix très étonnant. Cet aspect presque onirique rend le côté mythe et légende de la culture nordique encore plus fort. Ce genre d’imagerie à la composition très épurée, on le retrouvait déjà un peu dans le film qui a rendu Snyder célèbre : 300. En même temps, les deux s’attaquent à des époques lointaine, fantasmée (même si Twilight of the Gods est quand même plus surnaturel).

Au casting de la série, on retrouvera entre autres Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049), Stuart Martin (Army of Thieves), John Noble (Le Seigneur des Anneaux) ou encore Paterson Joseph (Timeless). Twilight of the Gods est prévue pour fin 2024, Netflix n’a pas communiqué de dates plus précises.