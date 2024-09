Rebel Moon revient : après le fiasco des films, le jeu vidéo débarque avec une bande-annonce

Netflix a dévoilé la première bande-annonce pour l’adaptation en jeu vidéo de sa saga Rebel Moon.

À chaque fois que l’on pense en avoir fini avec la soupe avariée Rebel Moon sur Netflix, on se trompe lourdement. L’annonce des versions longues pour les films de Zack Snyder nous avait déjà plongé dans un état proche de la catatonie, et notre Antoine a souffert mille morts pour écrire la critique de la grosse arnaque Rebel Moon Director’s Cut. Naïfs que nous sommes, on pensait le dossier Rebel Moon clos. Une lourde erreur, car voici venir l’adaptation en jeu vidéo du diptyque de Zack Snyder, intitulé A Blood Line : Rebel Moon.

Après tout, pourquoi un mauvais film ne pourrait-il pas faire un bon jeu vidéo ? Blood Line se présentera comme un action-RPG en vue du dessus, jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs incarneront des rebelles qui lutteront pour reprendre leur planète, tombée sous l’emprise du Monde-Mère. Netflix a diffusé la première bande-annonce pour A Blood Line : Rebel Moon.

Fly me to the Rebel Moon

Le studio américain Super Evil Megacorp a été chargé du développement de Rebel Moon : Blood Line. Le studio est surtout connu pour Vainglory, un jeu mobile qui a connu son heure de gloire sur la scène e-sport en 2014. Dernièrement, Super Evil a réalisé Les Tortues Ninja : Le Destin de Splinter, un roguelite coopératif, jouable jusqu’à quatre en simultané. Toute ressemblance avec Blood Line n’est donc pas fortuite.

Dans un communiqué de presse officiel, Samuel Hart, chef de produit chez Super Evil Megacorp, a présenté Blood Line comme étant un jeu « haut de gamme pour mobile », et qu’il était « vraiment conçu pour les appareils mobiles, avec des commandes tactiles de premier ordre, la prise en charge des manettes de jeu et des graphismes de qualité console ». Il a précisé que le titre offrirait une campagne scénarisée, basée sur un système de missions à enchaîner, le tout exploitant « le riche univers de science-fiction de Rebel Moon ».

La promesse de grosses pétoires

La bande-annonce de Blood Line ne montre pas grand-chose en termes de gameplay, de classes à choisir ou même de diversité de missions. Après une courte cinématique en CGI, les séquences de jeu s’enchaînent, et on devine que Super Evil Megacorp a respecté sa recette appliquée à TMNT : Le Destin de Splinter pour son prochain bébé prêt à atteindre la plateforme jeu vidéo de Netflix.

À n’en pas douter, ce Blood Line constitue l’une des étapes majeures du développement transmédia dont Netflix parle depuis plusieurs mois. Le but est d’asseoir ses licences fortes non seulement sur les écrans des abonnés, mais aussi dans le domaine du jeu vidéo. Un jeu vidéo Squid Game est actuellement en préparation, et devrait sortir parallèlement à la saison 2 de la série.

Les développeurs de Super Evil Megacorp ont annoncé que le Blood Line bénéficiera d’une phase de bêta test ouverte bientôt, et que Rebel Moon : Blood Line sera disponible pour tous les abonnés Netflix dans le courant de l’année 2025.