Rebel Moon Director’s Cut : critique de l’arnaque ultime de Zack Snyder sur Netflix 

Malgré leur durée raisonnable d’environ 2 heures chacune, les versions “classiques” de Rebel Moon nous avaient déjà paru interminables. Programmatiques et dénués d’émotions, les deux films de Zack Snyder se perdaient dans une mythologie de broc et dans une écriture sans âme, au point où leur structure rachitique semblait réduite à leur plus strict minimum. Certains manquements et coupes au montage étaient plus évidents que jamais, et pouvaient laisser espérer une amélioration du côté des versions longues, présentées par Snyder comme plus gore et trash, mais aussi réagencées au niveau des séquences.

Pendant un court instant, on a eu envie d’y croire. Avec 70 et 50 minutes de plus au compteur (soit un total de 3h24 et de 2h53, génériques inclus), Rebel Moon avait forcément plus à offrir, autant du côté de son univers de SF assez peu inspiré que de ses personnages sous-caractérisés.

Notre tête pendant tout le visionnage

Au lancement de Calice de sang, la fainéante introduction d’origine ponctuée d’une voix-off laisse place à un véritable prologue de 20 minutes, en pleine invasion de planète par l’Impérium. De quoi se demander si Zack Snyder n’a pas fait illusion toute sa carrière en exploitant ses talents d’esthète sur des équivalents de courts-métrages décorrélés du reste de ses films (l’intro de L’Armée des morts, le générique de Watchmen, le début de Man of Steel sur Krypton…).

Dans tous les cas, la note d’intention est là : dans les ruines d’une cité filmée au coucher du soleil, le cinéaste s’amuse avec des gerbes de sang au ralenti à chaque tir de blaster. Atticus Noble (Ed Skrein) est toujours un machiavélique nazi de l’espace, et cette séquence martèle par des dialogues pas bien finauds la politique fascisante et masculiniste des grands méchants. Mais surprise, ce n’est pas sa seule utilité, puisqu’on y découvre le passé d’Aris (Sky Yang), soldat du Monde-Mère qui changeait bien vite de camp après les premiers actes héroïques de Kora.

Pour être franc, encore fallait-il se souvenir de ce personnage quasi-tertiaire des versions courtes pour comprendre la valeur de ce rajout. En soi, c’est l’exemple parfait de l’échec cuisant de ces Director’s Cuts : ils n’apportent que du cosmétique et du brassage de vent en règle, sans jamais que les personnages principaux en profitent réellement.

Vous aussi, vous l’aviez oublié ?

Dans l’espace, personne ne vous entendra bâiller

À moins que vous teniez absolument à voir Tarak se réveiller aux côtés d’une MILF avant la bataille finale, ou observer au détour d’un plan un robot avec les seins à l’air, Rebel Moon confirme sa nature risible de rêve humide d’adolescent nourri à Warhammer 40,000, trop heureux de tartiner l’écran de faux sang numérique dès qu’il le peut. Le concept est aussi épuisant que lassant, à tel point que sa violence soi-disant choc ne peut qu’anesthésier passé le vingtième headshot.

Les deux pauvres scènes de sexe rajoutées dans la mixture sont encore plus révélatrices de cette régression. Snyder voudrait se prendre pour Abdellatif Kechiche, mais ne réussit à aucun moment à capter la moindre beauté, le moindre érotisme entre ces corps enlacés. Tout est platement mécanique, filmé avec la même vitesse d’obturation rapide que les scènes d’action. Ce rapprochement dit tout du côté gamin du cinéaste, qu’il a en soi toujours assumé, mais qui détonne plus que jamais avec ses élans mégalos de grand auteur de blockbuster.

Vous remarquerez que les scènes deviennent vachement lisibles grâce au sang numérique

A vrai dire, c’est bien le terme “pornographique” qui vient en tête. Non pas que Rebel Moon soit obscène ou choquant, mais il renvoie à l’autre sens du mot : il ne possède aucune zone d’ombre. Tout est montré, sans ambiguïté, en troquant ici le fonctionnement mécanique des organes génitaux à celui de son scénario et de son univers. Les rares surprises des premières versions, à l’instar des Kalis (ces géantes prisonnières qui servent de moteurs aux cuirassés de l’Impérium, et qu’on découvrait dans le final du chapitre 2), deviennent d’énièmes set-up/pay-off ronflants.

Plus rien n’est caché ou suggéré par le hors-champ, au-delà de la violence. Cette folie de l’exhaustivité prouve que Snyder se rêverait en nouveau Peter Jackson, alors que ses images ne cherchent même plus à s’assembler organiquement pour offrir de nouveaux pans de mythologie. On a déjà répété à quel point le réalisateur peine à organiser ses scènes pour leur conférer plusieurs émotions et informations. Tout se réduit à ses moments cool et suspendus, à une suite de spots publicitaires indigestes sans agencement.

Les Kalis, rare bonne idée des films

Attention, ça va (pas assez) couper

Plus encore qu’avec Justice League, les Director’s Cuts de Rebel Moon symbolisent le stade terminal de l’auto-parodie : il n’y a plus aucune envie de spatialisation, de timing dramatique, de crescendo. Les plans existent par eux-mêmes et pour eux-mêmes, assemblés avec de nouvelles images comme si on gavait une oie de ralentis, de longues focales et de teintes sépia. Certes, la version d’origine d’Enfant du feu ne montrait pas l’évolution de Jimmy (le robot en pleine crise existentielle doublé par Anthony Hopkins), mais sa mue n’est qu’une suite de saynètes inutiles, se limitant à devenir des transitions entre des séquences plus importantes.

La complaisance de Zack Snyder par rapport à la longueur de ses films se transforme ici en calvaire, d’autant que la plupart de ses rajouts ne servent qu’à rallonger des scènes déjà pas bien palpitantes. Loin de corriger la structure très maladroite des premiers montages, ces nouvelles versions en accentuent la médiocrité, avec toujours plus de personnages qui racontent leur vie autour de feux de camp ou de tables dans des flash-back envahissants. La première partie reste ce sous-Sept samouraïs interminable dans le recrutement de sa bande de pancartes interchangeables, et la seconde reste une grande bataille en CGI sans enjeux ni envies.

Vous reprendrez bien un petit peu de hentaï gratuit ?

Rien n’a vraiment changé avec Rebel Moon, si ce n’est la sensation d’assister à un supplice de la goutte d’eau sur plus de 6 heures. L’arnaque est totale, mais plus personne n’est dupe. Le Snyder Cut de Justice League, le remontage de Sucker Punch et les multiples rééditions de Watchmen confirmaient déjà que la gestion très relative du rythme des récits snyderiens lui servait d’excuse pour (re)vendre sa vision “complète”.

Sauf que Netflix ne lui a jamais interdit ses excès. Ils en ont juste fait un argument marketing, afin de pousser les fans ou les déçus à perdre toujours plus de temps devant leur écran. A ce niveau-là, il faudrait se faire rembourser son abonnement à la plateforme de streaming.

Rebel Moon : Director’s Cut Partie 1 et 2 sont disponibles sur Netflix depuis le 2 août 2024.