« C’était parfait » : Tarantino ne comprend pas pourquoi cette trilogie a eu une suite

Tarantino avait adoré les trois premiers volets d’une saga et ne comprend pas qu’il y ait eu un quatrième film, qu’il ne regardera jamais.

Avant d’être le cinéaste légendaire à la filmographie culte, Quentin Tarantino est avant tout un cinéphile à la critique acerbe. Lui qui a longtemps travaillé dans un vidéo club et s’est forgé sa culture au fil des rayons de VHS et DVD, il a évidemment ses petites marottes, mais s’intéresse à peu près à tous les genres. Et forcément, quand on connaît le milieu aussi bien que Tarantino, on se permet de scruter un peu près tout ce qu’il se dit et ce qu’il se fait.

En pause depuis 2019 et son The Movie Critic ayant été abandonné, il n’hésite donc pas à donner son avis sur l’état du cinéma contemporain. Après que Tarantino ait critiqué George Clooney, il s’est ainsi permis de s’agacer de certains choix hollywoodiens. En cause, et au risque peut-être de se froisser avec un grand studio (et encore, on le voit mal atterrir là bas), une trilogie absolument parfaite, qui a eu le droit à une suite absolument pas nécessaire selon lui.

Tarantino, en pleurs devant cette belle trilogie (bientôt pentalogie)

Ne parlez pas de Toy Story 4 à Tarantino

En 2011, le réalisateur de Once Upon a Time… in Hollywood avait expliqué avoir adoré la trilogie Toy Story. Plus particulièrement, il avait confié aduler le troisième, qu’il qualifiait de « meilleur film de l’année 2010 ». Lors de son passage dans Club Random Podcast en compagnie de Bill Maher, le cinéaste en a donc remis une couche, comparant carrément ladite trilogie Pixar à la trilogie du dollar de Sergio Leone, les deux ayant réussi l’exploit de reposer sur trois films de qualité égale (en tout cas selon lui).

Et justement, c’est parce que Toy Story 1, 2 et 3 formaient un alliage parfait qu’il s’est énervé sur la suite que Pixar a sorti en 2020 :

« Je ne regarde pas tout ce qui se fait en matière d’animation, mais je suis un grand fan de Toy Story. Concernant cette saga, le troisième est juste magnifique. Et si vous avez vu les deux autres, il est juste bouleversant. C’est un des meilleurs films que j’ai jamais vus. Mais le problème, c’est que trois ans plus tard, ou environ [en fait, c’est neuf ans, ndlr], ils ont réalisé un quatrième volet. Je n’ai aucun désir de voir le quatrième. L’histoire se termine de la meilleure façon possible, donc même si le quatrième volet est bien je m’en fiche, je ne le regarderai pas. »

Tarantino apprenant la sortie de Toy Story 4

On peut comprendre le léger agacement de Tarantino puisque personne ne s’attendait vraiment à ce que Pixar relance l’histoire de Woody, Buzz, Jessie ou La Bergère. Toutefois, le studio a évidemment fait le coup du siècle avec Toy Story 4, récoltant plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Et même si Tarantino ne la regardera apparemment jamais, cette suite a donné des idées à Disney-Pixar.

En effet, un cinquième volet est d’ores et déjà en préparation. Celui-ci devrait prendre un nouveau virage en évoquant comment les enfants d’aujourd’hui délaissent les jouets au profit de jeux sur tablettes et smartphones notamment. L’image projetée au D23 était celle d’un enfant muni d’une tablette, abandonnant Woody, Buzz, Rex, Zigzag, Bayonne, Pile Poil et Jessie, ainsi que Fourchette, petit nouveau de l’équipe depuis Toy Story 4.

Ce cinquième volet n’est pas pour tout de suite, il devrait sortir le 17 juin 2026, renforçant encore plus la volonté de Disney de se concentrer sur les valeurs sûres de son catalogue (après le succès phénoménal de Vice-Versa 2). Rendez-vous dans deux ans donc (et sans Tarantino).