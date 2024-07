En plein méga-flop, Warner sacrifie déjà Horizon, le western de Kevin Costner

Face à l’échec commercial du western Horizon : Une saga américaine, Warner a décidé de prendre une décision radicale pour sauver les meubles.

Face aux sommes colossales investies par Kevin Costner pour sa saga western Horizon : Une Saga américaine, l’acteur-réalisateur jouait très gros. Avec quatre chapitres prévus, Costner souhaitait créer une œuvre somme, qui devait sauver le genre du western. Dans les faits, le réalisateur n’a pu filmer que les deux premiers volets de sa saga. Le troisième est en cours de production, et le quatrième n’est pas encore financé.

Le bide du film Horizon – Chapitre 1 avait été prédit. Et pourtant, les premiers résultats au box-office ont quand même été une claque. Avec seulement 11 millions de dollars de recettes lors du premier week-end d’exploitation aux États-Unis, et tout juste 22 millions dans le monde selon Forbes, Warner a décidé de sacrifier le film pour tenter de sauver le navire.

VOD à l’Horizon

Horizon : Une saga américaine arrivera sur les plateformes de SVOD le 16 juillet prochain, soit à peine deux semaines après sa sortie dans les salles françaises (le 3 juillet 2024), et moins de trois semaines après son lancement aux États-Unis (le 28 juin 2024). S’il s’agit d’une déconvenue, surtout au vu de la rapidité de portage du film sur les services de vidéo à la demande, on peut difficilement parler de surprise, puisque Warner a déjà fait le même choix pour Furiosa.

L’arrivée rapide d’Horizon – Chapitre 1 en VOD pourrait permettre au film de poursuivre sa vie, peut-être dans de meilleures conditions que dans les salles obscures. Un article du New York Times de juin 2023 a mis en avant le fait que VOD et diffusion au cinéma n’étaient pas en concurrence, mais deux modes de commercialisation différents qui ne se ralentissent pas l’un l’autre. La vidéo à la demande est un marché hautement lucratif, puisque Universal a généré plus d’un milliard de dollars en trois ans grâce à son système de VOD Premium.

Céder à la VOD ou ne pas céder. Là est la question.

Semi-surprise

Dans un entretien accordé à Deadline en mai 2024, Kevin Costner avait déjà évoqué la possibilité d’un échec commercial. Une éventualité qui ne semblait pas l’effrayer plus que de mesure. L’acteur-réalisateur, auréolé de 7 Oscars pour Danse avec les loups, a anticipé la situation avec philosophie, mettant en avant le fait que la propriété intellectuelle du film et son exploitation au long cours comme plus importantes que les recettes générées au lancement du film.

La réalité là-dedans c’est que le film existe et peu importe les habitudes du public, j’en suis le propriétaire pour le restant de mes jours. (…) Tous les cinq ans, je peux vendre les droits à travers le monde. Les revendre ici en Amérique. La différence, c’est que j’en suis le propriétaire, vu les risques que j’ai pris. (…) Pourquoi les studios sont-ils là ? Parce que ces films continuent à rapporter de l’argent, bien après leur week-end de sortie.

Le nombre de spectateurs dans les salles

Il serait donc plutôt optimiste de souhaiter qu’Horizon puisse accéder à une vie commerciale plus fructueuse en SVOD, avec une bien meilleure rentabilité, puisque 80% du prix du film en VOD va renflouer les caisses du studio, contre 50% (environ) sur un ticket de cinéma américain. Reste à espérer que cette décision de Warner n’enterre pas les volets à venir de la tétralogie de Kevin Costner.

Horizon : Une saga américaine est d’ores et déjà disponible dans les salles obscures françaises. Le deuxième volet de la saga est attendu le 16 août outre-Atlantique, et le 11 septembre 2024 sous nos latitudes.