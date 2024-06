Gros bide à l’Horizon pour Kevin Costner, avec un très mauvais démarrage prévu pour son western

Selon les prévisions, le western de Kevin Costner Horizon : Une saga américaine – Chapitre 1 devrait très mal démarrer au box-office domestique. Serait-ce le premier signe que ce sera un (énorme) échec commercial, alors même qu’une saga entière est prévue ?

Horizon : Une saga américaine – Chapitre 1 est le quatrième film réalisé par Kevin Costner, même si tout le monde se souvient surtout de son premier : Danse avec les loups en 1990, qui lui a valu 7 Oscars (dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film), en plus d’être un phénomène (plus de 424 millions au box-office, pour un budget de 20 millions environ).

Après ça, il y a eu Postman, énorme échec en salles en 1997, et Open Range en 2003. Depuis, Kevin Costner a continué sa carrière d’acteur avec des films plus ou moins mémorables (Mr. Brooks, La rumeur court…., 3 Days to Kill, Man of Steel, Les Figures de l’ombre, Yellowstone : on vous laisse les catégoriser). C’est pour cette raison que son grand retour derrière la caméra avec la saga de westerns Horizon est un événement en 2024.

Pourtant, le passage d’Horizon au Festival de Cannes 2024 n’a pas été couronné de succès, le film ayant été tièdement accueilli par la critique. Et alors que Kevin Costner travaille d’arrache-pied sur les suites (le deuxième film est en cours de montage, et le troisième est en tournage), la perspective d’un gros bide au box-office se dessine avec les premières estimations du démarrage américain.

Pauvre Costner, il doit se sentir bien seul

Horizon en vue, et les nuages sont noirs

En effet, selon Deadline, Horizon : Une saga américaine – Chapitre 1 devrait encaisser entre 10 et 15 millions de dollars de recettes pour son démarrage outre-Atlantique. Si c’est vraiment le cas, il s’agirait d’un lancement catastrophique pour le western de Kevin Costner, dont le budget est estimé à environ 100 millions de dollars pour les deux premiers volets (tournés en même temps, entre 2022 et 2023).

Horizon est un projet de cœur pour Kevin Costner, réalisateur, co-scénariste, producteur et acteur. A l’instar de Francis Ford Coppola et son Megalopolis, il a investi de sa poche, à hauteur de 38 millions de dollars.

Horizon : Une saga américaine – Chapitre 1 (qui arrivera en France le 3 juillet) sortira en plus face à Sans un bruit : Jour 1, prequel des films d’horreur qui devrait attirer l’attention.

« Bon, on fait quoi les gars ? »

mauvais démarrage pour la saga horizon ?

Quand on sait que Kevin Costner a prévu une longue saga, de tels chiffres sont forcément inquiétants, notamment pour le distributeur américain Warner Bros.

Comme son titre l’indique, Horizon : une saga américaine Chapitre 1 (avec sa durée de 3 heures) n’est que le premier volet. Le Chapitre 2 a été tourné en même temps, et en mai 2024, Kevin Costner expliquait à Deadline que le montage n’était pas encore terminé (il parlait d’une version de 2h45). Il déclarait alors que le Chapitre 3 partirait en tournage en mai, même s’il n’avait pas encore réuni tout l’argent nécessaire.

Sienna Miller, une des rares actrices du casting

Qu’arrivera-t-il en cas d’échec du premier chapitre d’Horizon ? Le second volet bénéficiera-t-il également d’une sortie au cinéma ? L’option streaming semble difficile à imaginer, Kevin Costner ayant expliqué qu’il avait refusé de transformer son récit en série pour le petit écran.

Interrogé en mai 2024 par Deadline sur la possibilité que le public ne soit pas au rendez-vous, Kevin Costner n’avait pas particulièrement peur :

La réalité là-dedans c’est que le film existe et peu importe les habitudes du public, j’en suis le propriétaire pour le restant de mes jours. (…) Tous les cinq ans, je peux vendre les droits à travers le monde. Les revendre ici en Amérique. La différence c’est que j’en suis le propriétaire, vu les risques que j’ai pris. (…) Pourquoi les studios sont-ils là ? Parce que ces films continuent à rapporter de l’argent, bien après leur week-end de sortie.

Quoi qu’il en soit, pour vraiment savoir ce qui se passera pour la saga Horizon, il faudra attendre la sortie du premier film, prévue chez nous pour le 3 juillet 2024