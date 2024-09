Thunderbolts* liés aux Avengers : déjà une réponse à cette question laissée par Spider-Man ?

Après des années de spéculation, une question qui taraude les fans de Marvel pourrait bien trouver sa réponse dans Thunderbolts*… et donner un indice sur le futur des Avengers.

Si du côté des séries, Marvel patauge encore avec la déception Agatha All Along, ça va bien mieux côté cinéma, avec l’éclatant succès de Deadpool & Wolverine. De quoi se donner de l’air avant une année importante, qui verra l’introduction des nouveaux 4 Fantastiques, et le diptyque risqué Captain America 4 / Thunderbolts*.

Le « Suicide Squad » de Marvel a d’ailleurs présenté sa première bande-annonce, soulevant son lot d’interrogations. Et, alors que les deux prochains Avengers du MCU débarquent en 2026 et 2027, l’introduction de l’équipe est intrigante. De là à en faire l’équipe de super-héros officielle de Marvel ? Un nouvel indice pourrait le confirmer.

Just Avenging

Thunderbolts ou New Avengers ?

Depuis l’annonce de l’équipe qui composera les Thunderbolts du MCU, la possibilité qu’ils prennent, au moins provisoirement, la place des Avengers est venue sur la table. En effet, avec un ensemble d’anti-héros ou de méchants incompris (bien loin de certains itérations bien plus violentes des comics), Marvel a fait le choix de personnages plus attachants et en quête de rédemption (le tout sous la supervision d’un certain Bucky).

Alors que Captain America 4 devrait remettre la question d’une nouvelle équipe d’Avengers au cœur de ses enjeux, avec Sam Wilson à sa tête, Thunderbolts* pourrait présenter une réponse peu orthodoxe. Et un indice de taille pourrait se nicher dans la première bande-annonce du film, ramenant un vieux mystère de Marvel : la Tour Avengers.

It looks like Val and the #Thunderbolts have taken over Avengers Tower pic.twitter.com/L0NAdMvfiR — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 23, 2024

Le mystère du rachat de la Tour, que les Avengers ont quitté à la fin de Age of Ultron (en… 2015 !) anime depuis des années les fans. Vendue dans Spider-Man : Homecoming, il semblerait bien que sa nouvelle propriétaire soit Valentina Allegra de Fontaine, alias Val, directrice de la CIA et figure montante du MCU depuis la Phase 4. Désireuse d’assembler sa propre équipe, elle pourrait décider d’installer les Thunderbolts dans l’ancien monument dédié aux plus grands héros de la Terre..

Un clin d’œil assez amusant aux comics, puisque c’est également là qu’avaient élu domicile les fameux Dark Avengers de Norman Osborn, auparavant appelés… Thunderbolts. Il ne serait donc pas étonnant que le groupe de fortune de Bucky et Yelena Belova devienne avant la fin du long-métrage les Avengers officiels (ou officieux) du MCU, sous la supervision directe du gouvernement américain.

Une équipe un brin plus méchante (mais avec Sentry comme dans le MCU !)

C’est là que l’astérisque accolée au titre pourrait trouver tout son sens, comme on a déjà pu le spéculer ici. Après le fiasco du Hulk Rouge dans Captain America 4, Sam Wilson devrait abandonner toute possibilité d’une alliance avec la CIA. De quoi laisser la place à Val pour former sa propre équipe, qu’elle contrôlerait en leur promettant la liberté.

En les plaçant dans la Tour Avengers, elle leur offrirait une légitimité sans précédent. Un geste qui s’applique également à Marvel Studios directement, qui prend un petit risque en portant le projet au cinéma, avec une majorité de personnages oubliés. De quoi nous rendre (un peu) curieux pour Thunderbolts*, qui devrait atterrir en salles le 30 avril 2025.