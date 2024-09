Thunderbolts : première bande-annonce du « Suicide Squad » avec les oubliés de Marvel

La bande-annonce du prochain Marvel, Thunderbolts* vient de tomber. Elle réunit tout un tas de méchants et anti-héros du MCU.

2023 a été une année catastrophique pour Marvel avec l’échec d’Ant-Man 3 et le désastre The Marvels, sans parler des lourds changements de stratégie sur les séries Disney+ pour produire moins, et mieux – du moins en théorie. 2024 marque ainsi une petite pause dans le programme du MCU, puisqu’il n’y avait qu’un seul film : Deadpool & Wolverine. Et vu qu’il a rencontré un succès absolument phénoménal, Marvel doit se frotter les mains.

Mais reste à voir si les prochains films, moins évidents, suivront le même chemin. En effet, si Deadpool et Wolverine sont des figures identifiées et très aimées du grand public, tout comme les acteurs qui les jouent, ce n’est pas forcément le cas pour les productions à venir. A commencer par Thunderbolts*, qui sera à priori une plus grosse prise de risques pour Marvel vu qu’il réunit un paquet de seconds rôles de précédents films, dans une sorte de Suicide Squad du MCU.

La première bande-annonce de Thunderbolts* (le * est apparemment important, selon l’équipe), avec notamment Florence Pugh au premier plan, vient de sortir.

Thunderbolts, le Suicide Squad de Marvel

Thunderbolts* est résumé par tout le monde comme le Suicide Squad de Marvel, et c’est logique : ce sont des super-vilains et anti-héros, envoyés sur des missions secrètes pour tenter de se racheter.

Les personnages en question :

Yelena Belova alias l’autre Black Widow ( Black Widow , la série Hawkeye )

, la série ) Alexei Shostakov alias Red Guardian ( Black Widow )

) Bucky Barnes alias le Soldat de l’hiver ( Captain America 2 , Captain America Civil War , la série Falcon et le Soldat de l’hiver …)

, , la série …) John Walker alias U.S. Agent (la série Falcon et le soldat de l’hiver )

) Ava Star alias le Fantôme ( Ant-Man 2 )

) Antonia Dreykox alias Taskmaster (Black Widow)

Experience Marvel Studios’ #Thunderbolts* only in theaters May 2025. pic.twitter.com/kLJ3Ttb9Z3 — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 23, 2024

La bande-annonce rythmée par Where is my Mind ? des Pixies (original) met largement en avant Florence Pugh, de toute évidence au centre de l’intrigue – ou en tout cas de la promo. Julia Louis-Dreyfus est également de la partie dans la peau de Valentina de Fontaine, qui aura apparemment droit à plusieurs lignes de dialogue après ses courtes apparitions dans le MCU (Falcon et le soldat de l’hiver, Black Widow, Black Panther 2).

Parmi les rares nouveaux visages de Thunderbolts* : Robert Reynolds alias Sentry, un personnage doté de « la puissance d’un million de soleils » selon la mythologie Marvel. Il est incarné par Lewis Pullman.

Le vrai méchant de l’histoire est le coiffeur

Thunderbolt Ross (désormais incarné par Harrison Ford) est néanmoins absent du trailer, alors que Marvel n’a pas caché que Red Hulk serait de la partie. Nul doute qu’il sera au premier plan d’une prochaine bande-annonce.

Verdict le 30 avril 2025 au cinéma, date de sortie du film réalisé par Jake Schreier (La Face cachée de Margo).

