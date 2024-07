Thunderbolts : qui est Sentry, anti-héros capable d’anéantir l’univers, dans ce faux Suicide Squad ?

Attendu pour 2025, le film Thunderbolts* amènera avec lui l’un des plus puissants personnages de l’univers Marvel : Sentry.

Le Comic-Con 2024 de San Diego a encore une fois eu des allures de temple des fantasmes pour les amateurs du MCU. Aux côtés de l’annonce du retour de Robert Downey Jr dans le rôle du Dr Doom qui a retourné les fans et l’apparition de l’adamantium dans Captain America : Brave New World qui ouvrira la porte des X-Men dans le MCU (a priori), l’apparition du personnage de Bob dans le film Thunderbolts* a soulevé l’enthousiasme des fans.

De son nom complet « Robert Reynolds », Bob est en réalité Sentry, l’un des personnages les plus puissants de tout l’univers Marvel. Qui est cet anti-héros ? Quels sont ses pouvoirs et quelles pourraient être les conséquences de sa présence dans le MCU ? On fait le point. Attention à ceux qui ne veulent rien savoir, possibles spoilers à venir.

Lewis Pullman jouait déjà un Bob dans Top Gun 2. Étonnant, non ?

Thunderbolts* : lessive sans tri

Dans une bande-annonce diffusée au Comic-Con, Jake Schreier (La Face cachée de Margo) a montré quelques éléments de sa nouvelle réalisation, avec Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Sebastian Stan (Bucky Barnes) ou encore Wyatt Russell (US Agent). Aux côtés des membres de l’unité Thunderbolts, on retrouvera également Lewis Pullman, dans le rôle de « Bob ». À l’origine, Steven Yeun devait jouer Sentry avant qu’il n’abandonne le film Thunderbolts*.

La présence de Bob « Sentry » Reynolds au casting est très surprenant, car il fait partie de ces personnages qui ont longtemps posé problème à la Maison des Idées. Et pour cause : Sentry est défini dans la mythologie Marvel comme un héros disposant de « la puissance d’un million de soleils ». Trop puissant, trop encombrant, on ne s’attendait donc pas vraiment à le voir apparaître dans le MCU, malgré d’insistantes rumeurs depuis plusieurs années.

Shazam ! Ah non, désolé.

Sentry : Bob le Bricoleur

À l’instar du titre de Captain Marvel, celui de Sentry a été porté par plusieurs personnages. Mais c’est bien Bob Reynolds qui devrait être intrônisé par Thunderbolts*. Dans le comic book créé par Paul Jenkins et Jae Lee en 2000, Sentry est issu d’une branche du programme Arme-X, qui a créé Wolverine. Dans le cadre du programme « Project Sentry », le Professeur Cornelius a injecté un super-sérum à Reynolds. Bob Reynolds a ainsi hérité de la puissance d’un million de soleils, faisant de lui un être plus puissant que certains dieux.

S’il a travaillé en collaboration avec de nombreux super-héros, dont les 4 Fantastiques et les X-Men, et même s’il a été marié à Lindy Lee, Sentry reste un héros solitaire. Et pour cause : le super-sérum de Cornelius a grandement affecté son état mental. Malgré son immense puissance, Sentry est pétri d’angoisses et de peurs. Ses émotions négatives ont fini par générer un alter-égo maléfique : The Void, une entité capable de détruire des planètes entières, et de corrompre n’importe quel esprit. Afin de se libérer de Void, Sentry a décidé d’effacer sa propre mémoire, et celle de l’intégralité des êtres humains.

Un futur lien vers le film Fantastic Four ?

L’effaceur

Super-force, super-vitesse, projection d’énergie, manipulation de l’espace et du temps, facteur de guérison… Rien ne semble impossible à Sentry. Mais ses petits problèmes de troubles de la personnalité en font un personnage très instable, capable de la plus grande des brutalités. Carnage, Ares, Void en ont fait les frais. Sentry ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il s’agit de mettre un terme à un combat. Quand son adversaire a le malheur de le faire sortir de ses gonds, cela donne lieu à de beaux moments d’ultra-violence bien gore.

Le sort que Sentry a réservé au Dieu Arès

Sa puissance est telle qu’il pourrait détruire tout un univers, comme l’atteste le comic book What if ? numéro 200, où l’anti-héros massacre à la chaine tous les héros Marvel, avant de détruire la planète entière sans le moindre effort, sa rage visant ensuite l’annihilation de l’univers.

Comment le MCU va-t-il réussir à gérer la quasi-toute-puissance de Sentry ? En lui donnant un opposant à sa mesure ? Est-il un atout dans la manche de Marvel pour rivaliser avec Galactus ? Les premiers éléments de réponse arriveront au cinéma avec le film Thunderbolts*, qui arrivera dans les salles françaises le 30 avril 2025.