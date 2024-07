Captain America 4 va jouer un rôle crucial pour l’arrivée des X-Men grâce au Céleste des Eternels

L’arrivée de Captain America 4 au cinéma marquera une étape cruciale pour l’intégration des X-Men au MCU.

Plus que jamais, il semblerait que Captain America : Brave New World jouera un rôle clé dans la Phase 5 du MCU. Non seulement en tant que terrain préparatoire pour les Thunderbolts* (avec un astérisque), qui ressemble beaucoup à un Suicide Squad maison du MCU, mais aussi en tant que clé de voûte de l’arrivée des X-Men dans l’écurie cinématographique de Kevin Feige. Un poids de plus en plus lourd pour le film qui donnera définitivement les galons de Captain America à Anthony Mackie, et verra Harrison Ford (en remplacement de feu William Hurt) devenir Thaddeus Ross/Red Hulk.

Complètement occulté par l’annonce du retour de Robert Downey Jr. chez Marvel dans Avengers 5, un nouvel extrait de Captain America 4 diffusé lors du Comic-Con de San Diego est venu soulever une nouvelle fois la question de la place des Éternels dans le MCU. Un extrait qui a assumé la place longtemps ignorée du corps du Céleste des Éternels, et surtout, annoncé l’arrivée des X-Men (à sa manière).

Captain America : Brave New Word

Comme rapporté par Collider, un seul mot prononcé par le personnage de Thaddeus « Thunderbolt » Ross, devenu président des États-Unis dans Captain America 4 a démontré l’importance du film Les Éternels dans la chronologie du MCU, et a posé les bases du débarquement des X-Men chez Disney/Marvel : « Adamantium ». Dans l’extrait diffusé au Comic-Con, le Président Ross prononce un discours dans lequel il mentionne le corps du Céleste des Éternels, et la découverte de l’adamantium :

« La vérité, c’est que ce nouvel élément nous appartient à tous. Mesdames et Messieurs, je vous présente… l’adamantium. »

Le sort du corps du Céleste, abandonné dans l’océan à l’issue du film mal-aimé Les Éternels, avait été vaguement évoqué dans la série She-Hulk, mais semblait être un élément de la mythologie que Marvel avait soigneusement évité jusqu’ici. Marvel assume donc enfin cet éléphant dans la pièce, et compte s’en servir comme tapis rouge pour l’arrivée des X-Men.

Il était pourtant bien planqué

Adamantium : was ist das ?

L’arrivée des X-Men chez Disney, c’est un fantasme qui traîne depuis des années. Deadpool & Wolverine, en tant que testament du Fox-Marvel Cinematic Universe, a annoncé formellement l’absorption des personnages des X-Men dans le MCU, et a déjà ouvert les portes pour l’arrivée de l’équipe de surdoués de Charles Xavier chez Mickey. Toutefois, il est intéressant de constater que c’est sur l’adamantium que l’accent a été mis dans Cap’4.

Dans les mythologies des comics Marvel et du X-Men Universe de la Fox, l’adamantium est un métal extrêmement résistant, sûrement le seul qui puisse tenir la comparaison avec le vibranium (dont est fait le bouclier de Captain America). En termes d’enjeux politiques, le fait que le Président Ross ait parlé de l’adamantium comme appartenant à tous fait écho au fait que le vibranium ne se trouve que sur le territoire du Wakanda, et en est la principale ressource économique.

« Range ton vibranium dans ta chambre »

Wolverine en embuscade

Il est cependant difficile d’imaginer que Ross compte partager cette découverte avec le monde entier. L’adamantium est surtout connu pour ses applications militaires : fabrication d’armes surpuissantes, de nouveaux types de missiles indétectables… Et la création du projet Arme-X, qui donnera naissance au X-Men Wolverine.

C’est en effet ce métal qui recouvre le squelette du mutant griffu. De là à imaginer que la découverte de l’adamantium dans le MCU puisse annoncer le lancement d’un programme Arme-X dans cet univers, et donc l’apparition d’un nouveau Wolverine, il n’y a qu’un pas.

Quoi ? Un nouveau Wolverine ?

Pour avoir de plus amples éléments de réponses, il faudra patienter jusqu’à l’arrivée de Captain America : Brave New World dans les salles de cinéma françaises le 12 février 2025. Il est fort possible que les graines de la croissance des X-Men soient également semées dans Thunderbolts* le 30 avril suivant.