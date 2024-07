Thunderbolts : premiers détails pour la bande-annonce du Suicide Squad de Marvel

Thunderbolts*, le Suicide Squad de Marvel avec Florence Pugh, a dévoilé sa première bande-annonce au Comic-Con de San Diego.

Marvel a frappé un grand coup lors de son panel du Comic-Con de San Diego. Si quelques images de Captain America : Brave New World et des Quatre Fantastiques ont été dévoilées, LA grosse annonce du week-end reste le retour de Robert Downey Jr. chez Marvel dans Avengers 5. Ce nouvel opus a été renommé Doomsday et sera réalisé par les frères Russo (Captain America : Civil War, Infinity War, Endgame).

Autre cadeau du MCU : Thunderbolts, le Suicide Squad de Marvel, a dévoilé ses premières images. Si la bande-annonce du film n’a pas encore été mise en ligne, les journalistes présents au Comic-Con se sont empressés de décrire les premiers détails du long-métrage réalisé par Jake Schreier (La Face cachée de Margo, Acharnés).

Yelena Belova, la cheffe des Thunderbolts

Thunderbolts, bientôt une bande-annonce

D’après Brandon Davis, et son texte pour ComicBook, cette bande-annonce s’ouvre sur l’arrivée de Yelena Belova (Florence Pugh) chez Red Guardian (David Harbour). La pièce est en désordre et le personnage de David Harbour demande à Florence Pugh ce qui l’amène. Elle répond : « Y a quelque chose qui cloche chez moi » (« There is something wrong with me »).

Ensuite, le montage s’excite : Bucky Barnes (Sebastian Stan) entre dans une salle d’audience ; US Agent (Wyatt Russell) consulte des articles de journaux à son sujet et Yelena se bat dans un couloir qui n’est pas sans rappeler celui où Black Widow sévit dans Iron Man 2. Elle enquête, trouve des documents et se fait tirer dessus par US Agent. Ghost (Hannah John-Kamen) lui vient en aide et un autre ennemi donne un coup de main au personnage de Wyatt Russell. Bob (Lewis Pullman ?), vêtu d’une blouse d’hôpital, entre dans la pièce.

Sebastian Stan en Bucky Barnes

Yelena explique qu’elle est une tueuse à gages et qu’elle pense que quelqu’un veut tous les tuer. La pièce se transforme en fournaise. Bucky se retrouve face à Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) : il met son bras en Vibranium. Dans l’article de ComicBook, la musique est décrite comme « délirante » et la photographie « granuleuse ». La dernière scène se déroule dans ce qui ressemble à la tour des Avengers.

Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a annoncé que le titre de ce Thunderbolts a sensiblement changé. Le nom actuel du film réalisé par Jake Schreier a été augmenté d’un astérisque, pour une raison qui restera secrète jusqu’à sa sortie. Pour rappel, Thunderbolts* devrait débarquer dans nos salles de cinéma françaises le 30 avril prochain.