Les 4 Fantastiques dévoile son titre et les premiers détails de son histoire dans un extrait

Marvel a donné des nouvelles de sa version des 4 Fantastiques, avec Pedro Pascal et Vanessa Kirby.

Promise, annoncée, puis progressivement teasée depuis le rachat de la 21st Century Fox par Disney, l’arrivée des X-Men et des 4 fantastiques dans le Marvel Cinematic Universe est enfin là. Installée avec prudence jusqu’alors, l’introduction des mutants dans l’univers des Avengers est complètement assumée avec le tout récent Deadpool & Wolverine. Avec cynisme ou non, le nouveau film réalisé par Shawn Levy transitionne avec ce qu’il faut de solennité de l’ère Fox à l’ère Disney.

A lire aussi Avengers 5 : Robert Downey Jr. sera le grand méchant Docteur Doom et oui Marvel a pété un câble

Le premier Mr Fantastique du Marvel Cinematic Universe

Premier extrait pour Les 4 Fantastiques

Le prochain gros projet de cette nouvelle ère est la version MCU des 4 Fantastiques. Ce week-end, lors du Comic-Con de San Diego, Marvel a d’ailleurs dévoilé le titre officiel du film réalisé par Matt Shakman (WandaVision, Monarch: Legacy of Monsters) : The Fantastic Four: First Steps. Lors du panel de Marvel, cette annonce a été accompagnée de quelques images du film, que les journalistes présents à San Diego ont décrit via leur média respectif.

D’après DiscussingFilm, les images de ces 4 Fantastiques montrent Reed Richards (Pedro Pascal), en professeur de sciences, qui demande à une classe si elle veut voir une explosion. On y aperçoit également la silhouette de la Chose (Ebon Moss-Bachrach) dans une émission rétro à l’esthétique très années 60.

La Chose version années 2000

La séquence se poursuit dans une fusée à l’aspect rétro-futuriste dans laquelle l’équipe est au complet, avec la Femme Invisible (Vanessa Kirby) et la Torche Humaine (Joseph Quinn). Le ratio de cadre, qui était alors de 4:3, s’élargit. Les images se terminent avec le visage du grand méchant du film interprété par Ralph Ineson, Galactus, aperçu à travers les fenêtres d’un immense bâtiment. Lors de la conférence, il a été annoncé que la musique de cette version des 4 Fantastiques serait composée par Michael Giacchino (Les Indestructibles, The Batman).

Aussi, Marvel a révélé que le quatuor super-héroïque apparaîtrait dans les deux prochains Avengers, intitulés Doomsday et Secret Wars, respectivement prévus pour 2026 et 2027. Le tournage du film devrait reprendre à Londres à la suite du Comic-Con. Pour rappel, Les 4 Fantastiques, version MCU, devrait débarquer dans nos salles de cinéma françaises le 23 juillet 2025.