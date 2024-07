Les 4 Fantastiques : le grand méchant de la Phase 6 confirmé par Marvel avant une première image ?

Marvel a profité du Comic-Con pour faire du teasing sur Les 4 Fantastiques et sur un méchant en particulier.

Avec Thanos en antagoniste principal de la saga de l’Infini, Marvel et toute l’équipe de Kevin Feige ont frappé un grand coup. Le gaillard violet campé par Josh Brolin a servi de parfaite conclusion à tout un arc s’étant étendu sur plus de 10 ans. Depuis Avengers : Endgame, le véritable défi pour le studio de Disney est donc de réussir à élever un méchant au même niveau que le Titan fou.

Mais la tâche n’est pas aussi aisée que ça. Au départ, ce grand rival devait être Kang et toutes ses versions du multivers, sauf que depuis la condamnation judiciaire de Jonathan Majors, Marvel a décidé de changer ses plans et de l’écarter de l’univers. La question s’est longtemps posée alors, de savoir qui remplacera la figure de Kang dans le MCU. Et si aucune réponse officielle n’a été donnée pour le moment, c’est peut-être un des méchants les plus iconiques des comics qui prendra la relève.

Le grand méchant, c’est les caméos qui donnent espoirs aux fans.

Les 4 Fantastiques contre Galactus

Lors du Comic-Con de San Diego, Marvel a tenu un panel sur Deadpool & Wolverine, avec la présence des acteurs du film, puis, pour teaser sa prochaine conférence de ce samedi 27 juillet. Ainsi, le studio a prévenu le public en leur demandant de « regarder le ciel » ce 25 juillet. À 21h45 heure californienne, un spectacle de drone a donc pris place, et celui-ci a teasé deux choses : Les 4 Fantastiques et Galactus.

Galactus and The Fantastic Four reveal at the Marvel drone show pic.twitter.com/k4jDpA2348 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 26, 2024

Si on savait que Galactus sera le méchant du film Les 4 fantastiques et qu’il sera notamment incarné par Ralph Ineson (aux dernières nouvelles), il est aussi un des plus grands antagonistes de l’univers Marvel en général. Celui-ci est comparable à un dieu, et draine l’énergie de planètes entières. Il est une menace pour tout l’univers, et pourrait donc briser la tradition Marvel. En effet, la plupart du temps, les films du MCU ont toujours utilisé les antagonistes une seule fois et vu l’importance de Galactus, impossible d’imaginer le voir uniquement face aux 4 fantastiques.

Ainsi, comme certains le supposaient, Galactus devrait bel et bien être le grand méchant de la Phase 6 qu’ouvrira la nouvelle version des Fantastic Four le 23 juillet 2025, soit dans un peu moins d’un an. Pour rappel, Pedro Pascal y incarnera Mr. Fantastique, Vanessa Kirby sera Jane Storm, Joseph Quinn endossera le costume de Johnny Storm et enfin Ebon Moss Bachrach (The Bear) jouera la Chose. Des réponses devraient donc tomber dès ce 27 juillet (et 28 juillet en France) concernant ce super-vilain.