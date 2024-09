Agatha All Along : que vaut la nouvelle série Marvel, et suite de WandaVision sur Disney+ ?

On a vu les deux premiers épisodes de la nouvelle série Marvel, Agatha All Along, qui est la suite et le spin-off de WandaVision. Notre avis sur les épisodes 1 et 2, diffusés ce 18 septembre sur Disney+.

Après WandaVision, Wanda avait continué sa route pour devenir la grande méchante de Doctor Strange 2, où l’Avenger l’avait finalement vaincue. Mais à la fin de sa mini-série, la Sorcière rouge avait laissé derrière elle deux personnages : Vision Blanc (la version robot de Vision), et Agatha Harkness (son ennemie), qui auront tous les deux droit à leur série solo.



Alors que la série Vision a été annoncée pour 2026, la méchante sorcière de Salem revient donc dans Agatha All Along. Elle aura 9 épisodes pour convaincre que c’était une bonne idée, et ça ne commence pas vraiment sur les chapeaux de roue. Critique des deux premiers épisodes, diffusés ce mercredi 18 septembre sur Disney+.

LA FIN D’UN CHAPITRE CHEZ MARVEL

Comment juger, apprécier et noter une série un contenu ni agréable ni désagréable, ni intéressant ni repoussant, qui se consomme comme une tasse de thé tiède ? C’est probablement la 72ème fois qu’on se pose la question ces dernières années, et Agatha All Along ajoute une nouvelle pierre à l’édifice monumental de ces interrogations.

Agatha All Along est victime du timing. La série a été commandée officiellement en novembre 2021, quand Disney pensait que le public allait bouffer n’importe quel « contenu » estampillé Marvel. Un an après, le PDG Bob Chapek était viré et son prédécesseur Bob Iger était ramené pour sauver la situation. Trop d’argent dépensé, trop de séries : il fallait stopper l’hémorragie.

Agatha All Along est un vestige de cette époque, comme Echo (le spin-off de Hawkeye sorti en janvier 2024) et Ironheart (le spin-off de Black Panther 2 qui arrivera en 2025). Aujourd’hui, ces séries ne seraient probablement pas lancées. Mais comme elles sont là, il faut bien en faire quelque chose.

Faire du neuf avec du vieux

WANDAVISION SAISON 2

Première erreur d’Agatha All Along : recopier la meilleure idée de WandaVision. La série avec Elizabeth Olsen reposait sur une gigantesque illusion, qui piégeait à la fois le personnage et le public.

Détruite par la mort de Vision, Wanda avait créé un cocon nostalgique dans la petite ville Westview, et transformé la vie en un festival de sitcoms en s’inspirant des séries qu’elle regardait lorsqu’elle était petite. Au fil des épisodes, elle évoluait ainsi du noir et blanc à la couleur, dans un défilé de costumes, accessoires et effets renvoyant au passé. Le public, lui, assistait à une amusante mise en abime, avec une série Marvel qui rendait hommage à l’histoire de la série télévisée américaine.

C’était le meilleur atout artistique de WandaVision, qui fonctionnait en grande partie grâce à l’effet de surprise. D’autant plus que c’était la première série officielle du MCU, grâce à des changements de planning qui avaient repoussé Falcon et le Soldat de l’hiver après elle.

Super idée, super affiche

Trois ans ont passé dans la vraie vie comme dans la fiction, pourtant Agatha All Along fait comme si c’était hier. Le premier épisode prend donc la forme d’un interminable faux The Killing / True Detective / Mare of Easttown, avec faux générique et fausse mise en place.

Kathryn Hahn incarne une flic dure à cuire qui enquête sur un cadavre retrouvé dans les bois (c’est Wanda, mais Elizabeth Olsen avait piscine donc ce sera simplement indiqué sur une étiquette). Elle croise la route d’Aubrey Plaza en agent du FBI évidemment louche, arrête un ado gothique évidemment louche, et il y a évidemment quelque chose de louche là-dedans.

Kathryn Hahn, à peine amusante ici

Évidemment, puisque tout ceci est une illusion. Mais contrairement à WandaVision, elle s’écroule au bout de 25 minutes. Et contrairement à WandaVision, c’est un prétexte à une suite de scènes plus proches de la parodie à deux balles (la scène d’interrogatoire) que de l’hommage malin. La tendresse et la mélancolie de WandaVision laissent place à trois miettes d’humour, et aucune référence véritablement traitée.

Cette farce est-elle trop longue ou trop courte pour avoir un quelconque intérêt ? Grande et inintéressante question, à l’image du reste de cette introduction où même les idées amusantes (Agatha qui retire tous les costumes de ses personnages) sont desservies par la mise en scène terne de Jac Schaeffer.

Revoyez Legion, avec Aubrey Plaza

AMERICAN MARVEL STORY : COVEN

Même Aubrey Plaza avec un couteau et un super smoky eye ne suffit pas à rendre le final du premier épisode un tant soit peu électrique. Alors que les deux sorcières se lancent dans une énième chorégraphie de petite baston dans un décor de studio, la feuille de route d’Agatha All Along est révélée : traquée par les « 7 de Salem », de puissantes sorcières qui veulent la tuer, Agatha doit récupérer ses pouvoirs, perdus suite à son combat avec Wanda dans le dernier épisode de WandaVision.

Pour y arriver, elle va devoir passer l’épreuve de « The Road », une mystérieuse route magique qui offre aux sorcières les plus courageuses ce dont elles ont le plus besoin. Mais pour accéder à ce lieu magique, Agatha va devoir former une équipe de sorcières suffisamment paumées pour accepter de lui faire confiance, malgré sa réputation de chacal.

La pause musicale dont personne n’avait envie

Voilà les enjeux de ce deuxième épisode en pilotage automatique, qui n’est finalement que la suite de l’introduction. Le recrutement est donc plié en quelques scènes gentiment insipides, où les sorcières marginales sont caractérisées à la truelle. Quand la meilleure idée est de choisir l’irrésistible Patti LuPone pour incarner une sorcière, histoire de renvoyer à American Horror Story : Coven, c’est qu’il n’y a vraiment rien à se mettre sous la dent.

Agatha All Along essaye bien de placer ses pions et accrocher l’attention. L’identité de l’ado gothique, nouveau spécimen de la jeunesse fanatique du MCU qui adore le MCU, est un mystère. Tout comme celle de la voisine incarnée par Debra Jo Rupp (That’s ’70s Show). Nul doute que ce sera l’un des pauvres moteurs narratifs des prochains épisodes, tout comme les révélations attendues sur le passé d’Agatha. La grande méchante de WandaVision ayant déjà perdu 15 points de folie et décibels en deux épisodes, nul doute que ce sera passionnant.

Chercher un cadeau chez Nature et Découvertes

A la fin de l’épisode 2, la fine équipe d’Agatha All Along ouvre la porte magique, grâce à un hommage inattendu à Pitch Perfect. Le royaume est présenté en quelques plans évidemment trop sombres et banals, qui rappellent encore une fois que la direction artistique des séries Marvel est à pleurer (même si rien ne peut rivaliser avec Secret Invasion qui aurait coûté PLUS DE 200 MILLIONS pour six épisodes aussi épiques qu’une route goudronnée).

Difficile d’imaginer le meilleur pour la suite avec une introduction si molle, dénuée de toute personnalité, et qui ferait passer WandaVision pour du Godard période expérimentale. Mais on y croit (*insérez le meme de Kathryn Hahn qui fait un clin d’œil foutage de gueule dans WandaVision*).