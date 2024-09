Agatha All Along : le résumé de WandaVision pour savoir où on en était resté chez Marvel

La série Agatha All Along de chez Marvel arrive sur Disney+. L’occasion de refaire un point sur le personnage apparu dans WandaVision : qui est-elle ? où l’avait-on laissée ?

Disney a officiellement décidé de produire moins de séries Marvel, mais il y en avait encore quelques unes à écouler. Parmi elles : Agatha All Along, une suite/spin-off de WandaVision dont l’existence renvoie à cette époque pas si lointaine où Marvel pensait qu’il n’y avait aucune limite à l’exploitation de l’univers.

Voilà donc une histoire entière autour de la sorcière Agatha Harkness, grande méchante de WandaVision incarnée par Kathryn Hahn. Parce que le monde mourait d’impatience d’en savoir plus sur elle, sa vie, ses problèmes et ses émotions.

Créée par Jac Schaeffer, comme WandaVision, la mini-série Agatha All Along débarque donc ce 18 septembre pour neuf épisodes (les deux premiers sont diffusés ensemble).



Histoire de se rafraîchir la mémoire avant d’affronter ce qu’on espère être une série un minimum amusante (notamment parce qu’il y a Aubrey Plaza et Patti LuPone dedans), on a refait le point sur la situation du personnage.

Toujours l’une des meilleures séries Marvel

QUI EST AGATHA HARKNESS ?

Dans les comics, Agatha Harkness est un personnage créé par Jack Kirby et Stan Lee, apparu pour la première fois en 1969 dans une histoire des Quatre Fantastiques. Elle est alors la gouvernante de Franklin Richards, le fils de Sue Storm/La Femme Invisible et Reed Richards/Mr Fantastique.



C’est une puissante magicienne, et l’une des sorcières originales de Salem. Elle révèle vite son identité réelle aux héros, et devient une alliée. Ils viendront notamment la sauver lorsqu’elle est ramenée à New Salem pour être jugée, pour avoir osé les aider. Dans les comics, elle a déjà un lien particulier avec Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. C’est elle qui la forme à la sorcellerie.

Agatha version comics (à droite) face à Wanda en costume

Dans le MCU, c’est également une puissante magicienne. En 1693, à Salem, elle était devenue un danger pour ses copines sorcières, à cause de son utilisation de la magie noire. Elle les a donc détruites.

On la retrouve quelques siècles plus tard, où c’est justement le pouvoir de Wanda qui l’attire.

Agatha version MCU

QUEL ÉTAIT SON RÔLE DANS WANDAVISION ?

Agatha apparaît d’abord dans la série WandaVision sous la fausse identité d’Agnes. C’est la voisine trop curieuse, trop bavarde, trop envahissante, mais qui est a priori une amie de l’héroïne campée par Elizabeth Olsen.

Sauf que non. Dans l’épisode 7, la vérité est découverte par Wanda : Agnes est Agatha Harkness. Commence alors une série de flashbacks qui montre qu’Agatha est responsable de beaucoup de problèmes et accidents dans la vie de l’héroïne, depuis le début. Elle était littéralement dans la chaise de la réalisatrice. Le tout au rythme d’une chanson : « It’s been Agatha All Along ! » (« C’était Agatha, depuis le début !« ). D’où le titre de sa mini-série.

L’origine du titre, dans WandaVision

Comment est-elle arrivée là ? Elle a senti les pouvoirs immenses de Wanda lorsqu’elle a pris le contrôle de Westview, afin de gérer la mort de Vision. Insensible au sortilège qui transforme tous les habitants en personnages de sitcom, elle a décidé de jouer le jeu pour se rapprocher de Wanda, et comprendre d’où elle tire sa force extraordinaire.

Agatha finit par comprendre que Wanda manipule forcément la magie du chaos, extrêmement puissante. Ce qui implique qu’elle est la mythique Sorcière rouge. Son but est alors de s’emparer de ses pouvoirs.

La photo magnifique des bonnes productions Marvel

QUE LUI ARRIVE T-IL À LA FIN DE WANDAVISION ?

WandaVision se termine évidemment par une grande baston d’effets visuels où les deux sorcières s’affrontent en gesticulant sur fond vert. Agatha pense avoir le dessus puisqu’elle absorbe les pouvoirs de Wanda, laquelle semble perdre son énergie vitale à chaque coup de rayon rouge fluorescent.

Mais Wanda n’est pas dupe. Elle a joué le jeu pour la piéger, et a en réalité placé des runes invisibles autour du champ de bataille. Si vous n’avez pas un Bac+5 en The Craft et Charmed, sachez que ça veut dire que Wanda a amené son adversaire dans un endroit où elle ne peut plus utiliser ses pouvoirs. C’est là qu’elle confirme être la fameuse Sorcière rouge, en se transformant dans un bel hommage à Sailor Moon.

Profondo Rosso

Agatha a eu les yeux plus gros que le ventre, et n’a pas les capacités pour se mesurer à un tel pouvoir. Wanda absorbe donc toute son énergie dans un feu d’artifice.

Agatha n’est pas tuée, mais simplement rendue impuissante. Et Wanda décide de la punir en l’enfermant à Westview, dans le rôle d’Agnes qu’elle avait créé pour la manipuler. Agatha tente bien de la convaincre de la garder à ses côtés, en lui disant qu’elle aura besoin de son aide pour gérer ces pouvoirs qu’elle vient de libérer. La réponse de l’intéressée : « Si c’est le cas, je saurais où te trouver ».

C’est donc ici qu’on l’a laissée

WandaVision se terminait donc sur une Agatha piégée, réduite à une farce, et inconsciente de son sort. La série Agatha All Along reprendra son histoire alors qu’elle a trouvé un moyen de fuir Westview, et n’a pas (encore) récupéré ses pouvoirs.

La nouvelle série Disney+ sera diffusée dès le 18 septembre, avec d’abord deux épisodes, puis un par semaine.