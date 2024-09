Marvel : le casting de la série Vision Quest s’agrandit avec un acteur de Star Trek

Vision Quest, la nouvelle série Marvel sur l’Avenger joué par Paul Bettany, agrandit son casting avec du Star Trek.

Le casting de la nouvelle série Marvel se précise. Cet été, il a été annoncé qu’un méchant tout nul de l’univers super héroïque va revenir dans Vision Quest, sur Disney+. Ultron, interprété par James Spader, va faire son retour dans le MCU, aux côtés de Paul Bettany. Presque 10 ans après sa dernière apparition au cinéma (Avengers : L’Ère d’Ultron) et après la dixième saison de Blacklist, l’acteur de Sexe, mensonges & vidéo et Crash va revenir devant la caméra de Marvel Studios.

Vision nouvelle génération

Du Star Trek dans la Vision de Marvel

Autre annonce casting : le Hollywood Reporter a révélé que Todd Stashwick a rejoint les acteurs et actrices de Vision Quest. Eli de Heroes et Deacon de 12 Monkeys, Todd Stashwick c’est surtout le Captain Liam Shaw de la saison 3 de Star Trek : Picard. La nouvelle série Marvel signera ses retrouvailles avec Terry Matalas, le showrunner de Picard et cocréateur de 12 Monkeys qui chapeaute ce projet Vision Quest.

Des sources du Reporter affirment que Todd Stashwick devrait interpréter un assassin à la poursuite de Vision. Pour rappel, Vision Quest fait suite à la série WandaVision. On y redécouvrira le personnage interprété par Paul Bettany, en quête d’un nouveau sens à son existence. La série devrait conclure une trilogie initiée par WandaVision et prochainement prolongée par Agatha All Along.

Todd Stashwick dans Star Trek : Picard

D’après le Hollywood Reporter, le tournage de Vision Quest devrait démarrer en Angleterre début 2025. En attendant, Agatha All Along va débarquer sur Disney+ le 19 septembre prochain. On y suivra les aventures d’Agatha Harkness, après qu’elle ait perdu ses pouvoirs dans WandaVision. On y retrouvera Kathryn Hahn dans le rôle-titre, ainsi que Patti LuPone, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata et Ali Ahn.

La série a été créée par Jac Schaeffer, déjà à l’origine de WandaVision et de Black Widow. La productrice, scénariste et cinéaste est également chargée de la réalisation d’Agatha All Along, aux côtés de Gandja Monteiro (Mercredi, The Witcher) et Rachel Goldberg (Resident Evil, Gen V).